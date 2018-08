Kleine Kulisse zum Heimauftakt? KSC will wieder Werbung in eigener Sache betreiben

Am Samstag rollt der Ball auch endlich wieder im Wildparkstadion. Der Karlsruher SC empfängt zum ersten Heimspiel der Saison um 14 Uhr den FSV Zwickau. Eine harte Nuss für Cheftrainer Alois Schwartz, die es da zu knacken gibt.

Der Coach weiß genau, dass in dieser Spielzeit vermutlich "alles ganz eng" zugehen wird. Man müsse jederzeit alles abrufen, um die Punkte einzufahren. "Das sind alles keine Selbstläufer", beschreibt Schwartz die Situation in der Spielklasse. Seine Vorgabe für das erste Heimspiel ist klar: Eine Leistungssteigerung im Vergleich zum 1:1-Unentschieden beim Auftakt in Braunschweig soll her.

"Wir haben 60 Minuten ordentlich gespielt, 30 Minuten etwas passiv", erklärt der Coach das erste Saisonspiel. Ähnlich formuliert es auch Verteidiger Damian Roßbach am Donnerstag bei der obligatorischen Pressekonferenz vor einem Spieltag: "Aber ein Punkt bei einem Absteiger ist schon in Ordnung."

Für den Neuzugang wird es das erste Spiel im Wildparkstadion als Heimkulisse. "Das erste Heimspiel ist für jeden Spieler immer etwas ganz besonderes. Ich habe hier als Gästespieler schon zweimal gespielt und das war eine super Atmosphäre!", weiß der ehemalige Spieler von Sandhausen.

Aktuell haben sich 8.200 KSC-Fans ein Ticket für die Partie gesichert. Dazu kommen noch 300 bis 400 Zuschauer aus Zwickau. In Sachen Dauerkarten verkündete der KSC am Donnerstag, dass bislang 5.700 Stück über die Ladentheke gingen - das ist ungefähr Vorjahresniveau.

Sommer-Wetter macht KSC Strich durch die Rechnung

"Man muss bedenken, dass Ferienzeit ist, dazu ist es vielleicht zu gutes Wetter und manche wollen ins Schwimmbad. Ich hoffe, dass wir wieder unsere Leistung abrufen, damit wir wieder Werbung für uns betreiben", meint Schwartz auf die Vorverkaufszahlen angesprochen. Gut möglich, dass er dafür seine Mannschaft etwas umbaut. Beim Pokalspiel zuletzt gegen Osterburken drängte sich Kyoung-Rok Choi mit drei Treffern auf.

Weiterhin definitiv nicht dabei sind die verletzten Justin Möbius und Marin Sverko.