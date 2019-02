Es war ein Spiel der zwei Gesichter des Karlsruher SC am Samstagnachmittag gegen Fortuna Köln. Ein früher Nackenschlag, unglückliche Schiedsrichterentscheidungen und ungewohnte Defensivschwächen zeigten sich im ersten Durchgang. In der zweiten Halbzeit waren die Badener dann aber nicht mehr zu stoppen.

Bereits nach drei Minuten lag der KSC in Rückstand. "Das war ein unglücklicher Start", erklärte Stürmer Anton Fink nach dem 3:1-Heimsieg, bei dem er selbst per Kopfballtreffer glänzte. Aus seiner Sicht benötigte der KSC gut eine Halbzeit, um in die Partie zu finden. Dazu kamen noch ein paar unglückliche Entscheidungen des Schiedsrichters.

Erst wurde ein Schuss von Damian Roßbach folgenlos im Strafraum mit dem Arm geklärt (9. Spielminute), später ein Treffer von Fink aufgrund einer angeblichen Abseitsstellung nicht anerkannt. "Für mich stehe ich nicht einen Zentimeter im Abseits. Das war ein reguläres Tor", meinte Fink selbst.

Pisot über Defensive-Probleme: "Wir waren in vielen Situationen einen Schritt zu spät"

Vorne Pech, hinten ungewohnt Schwächen. Nicht nur beim Gegentreffer in der dritten Minute gab es Abstimmungsprobleme. Auch in anderen Situationen stimmte das Timing nicht. "Wir waren in vielen Situationen einen Schritt zu spät", gestand Innenverteidiger David Pisot.

Das machte der KSC im zweiten Durchgang deutlich besser. Roßbach machte mit dem Ausgleich seinen Fehler beim Gegentreffer wieder wett - es war sein erster Kopfballtreffer mit Helm. Marvin Wanitzek aus der Distanz und Fink ebenfalls per Kopfball sicherten den Dreier. Pisot: "Wir sind zurückgekommen und haben am Ende verdient gewonnen."

Eine Lehre haben die Karlsruher aus dem Auftakt gegen Köln aber mitgenommen: "Wenn wir nachlässig agieren, können uns alle schlagen. Wir müssen so spielen, wie in der zweiten Halbzeit", betont Fink. Pisot legt nach: "Wir wissen, dass jedes Spiel harte Arbeit ist. Wir müssen immer 100 Prozent geben, um die Punkte zu holen."