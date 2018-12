KSC will perfekten Jahresabschluss und gegen Braunschweig den nächsten Sieg

Es ist der letzte Akt in einem spannenden Kalenderjahr 2018. Der Karlsruher SC empfängt am Samstag (14 Uhr) zum gleichzeitigen Rückrunden-Auftakt Eintracht Braunschweig im Wildparkstadion.

"Wenn man das Kalenderjahr 2018 nimmt, haben wir eine sehr gute Ausbeute gemacht und natürlich wollen wir das Kalenderjahr auch so beenden, dass wir hier drei Punkte im Wildpark behalten", bestätigte Cheftrainer Alois Schwartz am Donnerstag bei der Pressekonferenz vor dem 20. Spieltag. Personell kann er hierbei auf einen ähnlichen Kader zurückgreifen, wie in der Vorwoche. Lediglich Marc Lorenz kehrt zurück, nachdem er seine Gelbsperre abgesessen hat.

Möbius und Groiß fallen weiter aus - Sararer macht guten Eindruck

"Justin Möbius und Alexander Groiß werden noch nicht zum Kader stoßen können. Wir hoffen, dass die Winterpause dann so ist, dass sie danach wieder zum Kader gehören. Bei Sercan Sararer müssen wir mal schauen. Auch da ist Trainingsrückstand, aber er macht gute Eindrücke", führte Schwartz aus, der vor allem bei Groiß und dessen Probleme an der Bauchdecke kein Risiko eingehen will.

Neben dem Coach nahm Christoph Kobald auf dem Podium im Presseraum des Wildparkstadions Platz. Der Österreicher hofft auf einen schönen Jahresabschluss: "Wir wollen noch einmal aus allen Kräften schöpfen und das Spiel schön abschließen, schön in die Winterpause gehen und schöne Weihnachten haben."

Für das letzte Heimspiel des Kalenderjahres hat der KSC bis Donnerstagmittag bereits über 10.800 Tickets verkauft. Darin enthalten sind bereits rund 600 Rückrunden-Dauerkarten sowie 1.000 Tickets, die im Rahmen des Schlossparklaufs an soziale Einrichtungen übergeben wurde. 297 Karten gingen an die Gäste nach Braunschweig.