vor 7 Stunden Karlsruhe KSC will mehr Konstanz im Spiel: "Wir brauchen ein Erfolgserlebnis gegen Lotte"

Im heimischen Wildpark konnte der Karlsruher SC in den ersten Partien noch nicht glänzen. Das soll sich am Samstag (Anpfiff 14 Uhr) ändern, wenn die Sportfreunde Lotte in die Fächerstadt kommen. Der erste Heimsieg soll her, damit die Badener auch mit einem guten Gefühl in die dann anstehende Länderspiel-Pause gehen können.