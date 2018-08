vor 6 Stunden Karlsruhe KSC will in Köln Wiedergutmachung und ersten Dreier - nächste Woche Achtelfinale im Verbandspokal

Trotz hochsommerlicher Temperaturen muss der Karlsruher SC derzeit ein Mammutprogramm abspulen. Am Dienstagabend (Anpfiff 19 Uhr) geht es zu Fortuna Köln. Am Freitag (19 Uhr) steht dann das Heimspiel gegen Jena an – und nächste Woche geht es in gleicher Frequenz weiter.