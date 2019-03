vor 20 Stunden Caro Reisenauer Karlsruhe KSC will gegen Rostock Revanche nehmen und Platz zwei weiter festigen

Eine Auswärtsniederlage musste der Karlsruher SC in dieser Saison hinnehmen - bei Hansa Rostock. Am Samstag (Anpfiff 14 Uhr) haben die Badener nun die Gelegenheit zur Revanche in eigenem Stadion. Der Spieltag könnte zudem ganz wichtig sein im Aufstiegsrennen.