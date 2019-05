KSC will Matchball in Münster nutzen: Mit einem Sieg ist der Aufstieg klar

Der Ball liegt auf dem Elfmeterpunkt, nun muss er nur noch verwandelt werden. In einer ganz ähnlichen Situation befindet sich der Karlsruher SC, der sich am Samstag (Anpfiff 13.30 Uhr) beim SC Preußen Münster den Aufstieg sicher möchte. Mit einem Sieg ist alles klar, dann müssen die Badener auch nicht auf die Konkurrenz achten.

Am vorletzten Spieltag setzt der KSC hierbei ganz auf seine Auswärtsstärke, wie Cheftrainer Alois Schwartz und Innenverteidiger Daniel Gordon bei der Spieltags-Pressekonferenz am Donnerstag bekräftigten. Die Badener verloren in der gesamten Saison lediglich zweimal auf fremdem Platz, daran soll sich in Münster nichts mehr ändern. Lautstarke Unterstützung gibt es hierbei auch von den Rängen, rund 2.000 Karlsruher Fans haben sich bereits ein Ticket gesichert.

Dagegen erwischt es die Badener im Saisonendspurt nun noch einmal in Sachen Verletzungssorgen: Neben Ersatzkeeper Sven Müller (Rückenbeschwerden) fallen auch Marc Lorenz (Muskelfaserriss im Oberschenkel und Sperre) und Christoph Kobald (Schulter) aus. Manuel Stiefler pausierte in den letzten Tagen mit Oberschenkelproblemen, auch Martin Röser (Rippenprellung) musste aussetzen. Bei beiden sieht es laut Schwartz aber gut aus, dass sie in Münster auflaufen können.

Thiede wieder fit für erste Aufstiegsspiel

Auch Sercan Sararer, der gegen Großaspach noch mit Adduktorenproblemen pausierte, ist seit Dienstag wieder im Mannschaftstraining. Gute Chancen in die Startformation zurückzukehren hat Marco Thiede. Dieser musste zuletzt aufgrund einer Gehirnerschütterung und Gelbsperre aussetzen, die vergangenen Einheiten habe der Verteidiger laut Schwartz aber "gut trainiert. Dadurch können wir zu 100 Prozent auf ihn zurückgreifen."

Der Aufstieg ist unterdessen nicht nur im Umfeld ein großes Thema, sondern auch innerhalb der Mannschaft, wie Gordon bestätigt: "Wir fahren nach Münster mit sehr viel Selbstvertrauen und mit dem Wissen, dass mit einem Sieg unser großes Ziel erreicht werden kann." Er fügte am Donnerstag an: "Wir freuen uns auf das Spiel, wissen aber natürlich auch, dass es ein hartes Stück Arbeit wird. Münster ist ein sehr heimstarkes Team." Die Hausherren liegen auf Platz fünf der Heimtabelle, sammelten 30 ihrer 52 Zähler in eigenem Stadion.

Den Gegner stark reden gibt es aber nicht, denn das Ziel ist mit vier Punkten Vorsprung auf Rang drei ganz dicht vor Augen. Gordon wiederholte so noch einmal: "Wenn wir gewinnen, steigen wir auf." Nichts anderes ist das Ziel.