Der Karlsruher SC hat auch im letzten Heimspiel der Hinrunde gepunktet und sich vom VfR Aalen mit einem torlosen Remis getrennt. ka-news hat sich anschließend bei den Akteuren und Verantwortlichen umgehört.

Alois Schwartz: Wir sind super reingekommen, hatten drei richtig gute Chancen. Das kann ein Dosenöffner sein für eine Mannschaft. Mit andauernder Spielzeit hat Aalen den Ball dann besser behauptet, da hat uns ein bisschen der Mut gefehlt. Aber wir haben nicht viel zugelassen. Die Szenen in der zweiten Halbzeit waren zu wenig. Aber wir haben defensiv gut gearbeitet, haben wieder kein Tor zugelassen. Das ist richtig gut. Aber heute hat es nicht sein sollen, dass der Ball einmal reinrutscht. So müssen wir uns mit dem 0:0 begnügen.

Peter Vollmann: Dieses Ergebnis war das Maximalergebnis für uns, was man hier erreichen konnte. Wir hatten in der Anfangsphase etwas Glük, nicht in Rückstand zu geraten. Wir haben gekämpft, sind aber nicht in die letzte Zone gekommen, um uns große Chancen herauszuspielen. Das war in der zweiten Halbzeit ähnlich. Dass der KSC dann hintenraus noch einmal kommen würde und Druck, das war eigentlich klar.

Sascha Traut: Es war eine heiße Anfangsphase von Karlsruhe durch Standards. Aber nach den zehn Minuten sind wir auch gut ins Spiel gekommen, dann war es ausgeglichen. Alles in allem können wir zufrieden sein und sind glücklich über den Punkt.

Marcel Mehlem: Wir sind gut reingekommen, Jonas Föhrenbach und ich hatten gute Möglichkeiten, das Tor zu machen. Ich hatte etwas Rückenlage, bei Föhre weiß ich nicht - vielleicht etwas zu viel Zeit zum Nachdenken. Dann haben wir Aalen etwas ins Spiel kommen lassen. In der zweiten Halbzeit sind wir wieder gut gestartet, haben viel Druck gemacht. Es war ein Spiel, da mussten wir über den Kampf kommen, da ist es schwer, zu Chancen zu kommen. Letztlich ist das Unentschieden gerecht.

David Pisot: Leider haben wir die drei Punktenicht geholt. Aber wir hatten einen Gegner, der mitgespielt hat. Aalen hat es uns heute wirklich sehr schwer gemacht. Die Chancen, die wir hatten, haben wir dann leider nicht reingemacht. Die ersten zehn Minuten waren wir wirklich am Drücker. Wenn wir da das Tor machen, dann wäre das so ein Dosenöffner gewesen, dann wäre das Spiel für uns gekippt. So mussten wir 90 Minuten anrennen, haben es aber Fußballerisch nicht ganz so gut gemacht.