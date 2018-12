KSC weiter nicht zu stoppen: Rote Karte spielt in die Karten - anschließend souverän

Ein Sieg wie ein Ausrufezeichen. Der Karlsruher SC schickte Preußen Münster mit einer 5:0-Packung nach Hause. "Diesen Schwung müssen wir jetzt auch in die letzten beiden Spiele mitnehmen", betont Torwart Benjamin Uphoff. Wobei er und seine Teamkollegen wissen, dass eine gewisse Situation das Spiel klar prägte.

Es war die 37. Spielminute, als Ole Kittner nach einem Foulspiel an Marc Lorenz die Rote Karte sah. "Er trifft mich ganz klar", bestätigt der Karlsruher. Ob es Rot gewesen sei, wollte er nicht beurteilen. Auch Uphoff hielt sich mit einer Beurteilung zurück: "Von mir aus sah es nicht so tragisch aus."

Der Platzverweis habe den Hausherren aber klar in die Karten gespielt, die kurze Zeit später durch Lorenz per Foulelfmeter das 2:0 nachlegten. Warum er und nicht erneut Anton Fink schoss, der bereits den ersten Strafstoß verwandelte? "Wir haben zwei, drei sehr gute Elfmeter-Schützen. Marvin Pourié könnte auch schießen. Warum also nicht auch einmal wechseln?", entgegnete Lorenz.

Insgesamt habe der KSC seine Aufgabe gegen Münster "stark heruntergespielt", wie der Mittelfeldakteur betont. Daran gelte es in Halle anzuknüpfen - allerdings ohne Lorenz. Der 30-Jährige gebürtige Münsteraner sah seine fünfte Gelbe Karte und ist am nächsten Samstag gesperrt.

Der KSC muss damit vor dem nächsten Topspiel gegen einen direkten Konkurrenten seine Startformation umbauen. Wie genau Cheftrainer Alois Schwartz Lorenz ersetzen möchte, wird er sich in dieser Woche überlegen. Die Spieler haben sich durch den fünften Sieg in Serie am Sonntag und Montag erst einmal zwei freie Tage verdient.