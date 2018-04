Die Serie ist Geschichte, der Karlsruher SC hat im Topduell beim 1. FC Magdeburg drei ganz wichtige Punkte im Aufstiegskampf liegen gelassen. Am Ende hieß es 0:2 (0:0) gegen die Badener.

Herrliches Wetter, beste Stimmung im Stadion - alles war angerichtet für das Spitzenspiel. Und auch die Teams zeigten sich von Beginn an gewillt, ihren Teil dazu beizutragen. Zunächst lag der Fokus allerdings auf den Abwehrreihen. Beide Mannschaften gaben sich große Mühe, hier sattelfest zu stehen.

Nach einer Viertelstunde dann aber der erste Aufreger im Karlsruher Strafraum, als Christian Beck im Zweikampf mit Kai Bülow zu Boden ging. Schiedsrichter Sören Storks stand aber perfekt, sah, dass der Karlsruher Kapitän den Ball gespielt hatte. Eine weitere Halbchance für die Hausherren ergab sich bei einem Freistoß von Nico Hammann, der aber leichte Beute für KSC-Keeper Benjamin Uphoff war. Die Badener taten sich zunächst etwas schwer im Offensivspiel.

Erst nach einer halben Stunde, und von Fehlern der FCM-Abwehr profitierend, wurden sie gefährlicher. Fabian Schleusener konnte so nach einem leichtfertigen Ballverlust der Hausherren auf das Tor zulaufen, wurde kurz vor dem Schuss aber noch von Schäfer abgeblockt (30. Spielminute). Wenige Minuten später köpfte Jonas Föhrenbach am Tor vorbei (34.). Es schien so, als ob der KSC die Kontrolle über die Partie bekommen könnte - und dann wären die Badener fast in ein Gegentor hineingelaufen.

Gordon-Aussetzer zum Glück ohne Folgen

Dieses Mal leistete sich Daniel Gordon einen haarsträubenden Fehler, als er einen langen Ball der Magdeburger mit der Brust annehmen und auf Uphoff zurückgeben wollte. Doch das misslang, Philip Türpitz sprang dazwischen. Doch der Angreifer schoss freistehend aus kurzer Distanz drüber (40.)!

Kurz vor der Halbzeitpause dann wieder Aufregung auf der Gegenseite, als Matthias Bader aus 16 Metern Maß nahm, Magdeburgs Torwart Jan Glinker klärte zur Ecke (44.). So endete der erste Durchgang, der mit zunehmender Dauer deutlich an Fahrt aufgenommen hatte, letztlich gerecht torlos.

Nach dem Seitenwechsel war dann das Tempo wieder etwas weg. Lediglich ein unglücklicher Zusammenstoß von Uphoff und Beck, nach dem der Magdeburger im Strafraum liegen blieb, erhitzte kurzzeitig die Gemüter auf den Rängen (55.). Die erste Chance des zweiten Durchgangs datierte dann aus der 61. Spielminute - wiederum für die Hausherren, bei denen Beck aber per Kopfball vergab. Auf der Gegenseite wollte Schleusener aus kurzer Distanz noch Fink in Szene setzen, was letztlich erfolglos blieb (65.).

Türpitz schockt den KSC - Schleusener vergibt Elfer

Rund zwanzig Minuten vor dem Ende dann die eiskalte Dusche für die Karlsruher. Türpitz zog aus 20 Metern einfach mal ab. Die Abwehr hatte ihm zu viel Platz gelassen und Uphoff war bei diesem strammen Schuss absolut Chancenlos - 1:0 für Magdeburg!

Die Gäste mussten damit in der Schlussphase deutlich mehr Risiko gehen, was den Hausherren größere Räume zum Kontern ergab. Dazu fehlte Jonas Föhrenbach nach einem Schlag auf die Nase minutenlang. Doch für ihn ging es weiter und so erlebte er hautnah mit, wie sein Coach Alois Schwartz in der Schlussphase deutlich das Risiko erhöhte und Dominik Stroh-Engel sowe Marvin Pourie für Bülow und Matthias Bader brachte.

Fünf Minuten vor dem Ende wurde dieser Einsatz belohnt: Florent Muslija wurde im Strafstoß gefoult - Strafstoß. Schleusener trat an und scheiterte an Glinker! Der Magdeburger Keeper parierte damit den dritten Elfmeter in Folge. Schleusener vergab kurze Zeit später dann auch noch die letzte Chance auf Zählbares und so endete die Super-Serie der Badener jäh. Denn in der Nachspielzeit traf Beck zur endgültigen Entscheidung und dem 2:0 für den 1. FCM.

Aufstellung Karlsruher SC: Uphoff, Gordon, Pisot, Föhrenbach, Bader (83. Pourie), Bülow (79. Stroh-Engel), Thiede, Wanitzek, Muslija, Fink, Schleusener.