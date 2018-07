Mit einem Punkt im Gepäck machte sich der Karlsruher SC nach dem Saisonauftakt auf die Heimreise. Bei Absteiger Eintracht Braunschweig hieß es am Ende 1:1 (0:1)-Unentschieden.

Marvin Wanitzek ist der erste Torschütze der neuen Saison in Liga drei! Der KSC-Zauberfuß brachte seine Mannschaft in der 24. Spielminute mit einem direkt verwandelten Freistoß aus 22 Metern in Führung. Aber trotz der Führung lief noch lange nicht alles nach Plan bei den Badenern, die in der ersten Halbzeit doch einige Wackler in der Abwehr hatten.

So kam Braunschweig durch Frederik Tingager (10.), Philipp Hofmann (26.) und Onur Bulut (31.) zu gleich drei guten Kopfballchancen. Hier konnte sich der KSC bei seinem Torwart Benjamin Uphoff bedanken, der sich schadlos hielt. Gleiches galt in der 38. Minute beim Schuss von Niko Kijewski aus 35 Metern.

Bulut nutzt Geschenk der KSC-Defensive

Coach Alois Schwartz war nicht ganz zufrieden mit dem Auftritt, wie sein Co-Trainer Dimitrios Moutas kurz vor dem Wiederanpfiff bei "TelekomSport" bestätigte. Die Devise für den zweiten Durchgang daher: "Wir wollen aggressiver gegen den Ball arbeiten und auch etwas ruhiger am Ball agieren."

Doch dieser Plan ging nicht auf, Braunschweig glich in der 56. Spielminute aus. Bulut wurde im Strafraum von David Pisot sträflich alleine gelassen, ließ sich dieses Geschenk aus rund elf Metern nicht nehmen. Die Vorlage kam ausgerechnet von KSC-Neuzugang Manuel Stiefler, der den Ball unglücklich abgewehrt hatte.

Knallharter Kampf um die Punkte

Stiefler erwischte wahrlich keinen guten Tag. Kurze Zeit später bekam er beim Luftkampf einen Ellenbogen ins Gesicht, zog sich dabei eine blutende Platzwunde zu. Er musste mit einem dicken Pflaster unter dem Auge weitermachen.

65 Minuten waren gespielt, als Schiedsrichter Sven Jablonski (Bremen) erneut zu einer Trinkpause bat. Für den KSC war diese scheinbar gut, denn direkt danach gab Florent Muslija den nächsten Torschuss ab (67.). Doch auch der Punkt war noch nicht in trockenen Tüchern, Braunschweig war jederzeit gefährlich und lauerte auf Abwehrfehler der Gäste.

Fünf Minuten vor dem Ende probierte es der eingewechselte Marc Lorenz per flachem Distanzschuss, doch ohne Gefahr. Wenig später scheiterte Marvin Pourie am Braunschweiger Torwart Marcel Engelhardt (88.). So blieb es letztlich beim Unentschieden und einem Punkt zum Saisonauftakt.

Aufstellung Karlsruher SC: Uphoff - Thiede, Gordon, Pisot, Roßbach - Stiefler, Wanitzek, Röser (82. Fink), Muslija - Pourié, Sané (71. Lorenz).