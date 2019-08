Wenn heute um 13 Uhr Anpfiff ist und der erste Heimspielgegner des Karlsruher SC Dynamo Dresden heißt, dann treffen hier alte Bekannte aufeinander - auch wenn beide Teams das letzte mal vor zwei Jahren aufeinander getroffen sind. Und der glückliche Gewinner hieß dabei meist: KSC!

Das letzte Aufeinandertreffen der beiden Vereine war ein denkwürdiges Spiel: 14. Mai 2017, 33. Spieltag, der KSC geht in Führung und doch endet das Spiel mit einer Niederlage. 3:4 verlieren die Blau-Weißen im heimischen Wildpark. Der Abstieg in Liga 3 war da zwar schon längst besiegelt. Dennoch kein guter Tag für die Karlsruher. Glücklicherweise bisher eine Ausnahme: Meist gewann der KSC gegen die Dresdner.

Mit dem ersten Heimspiel in der neuen Zweiligasaison soll das so bleiben: Das Team von Coach Alois Schwartz ist heiß auf die Partie, wollen das Spiel unbedingt gewinnen. "Dresden ist spielstark, wir müssen über 90 Minuten hoch konzentriert spielen", weiß Trainer Schwartz. Denn der KSC will seine Erfolge gegen die SG Dynamo Dresden weiter ausbauen. Und die Statistik spricht für die Karlsruher.

Karlsruhe kann mehr Erfolge vorweisen

Von 19 Partien, die die beiden Teams bisher gegeneinander angetreten sind, haben die Jungs aus dem Wildpark neun mal gewonnen. Fünf Spiele gingen unentschieden aus und fünf mal haben die Sachsen gewonnen. Dazu kommt, dass der KSC Heimvorteil hat: Von bisher neun Begegnungen der beiden Vereine im Wildpark hat der Karlsruher SC sieben gewonnen, eine endete unentschieden, eine mit einer Niederlage.

Auch der Blick auf die aktuelle Tabelle zeigt, dass der KSC im Vorteil ist: Während die Karlsruher ihren Saisonauftakt gegen Wehen Wiesbaden gewinnen konnten, verloren die Dresdner ihr Duell gegen Nürnberg mit 0:1.

KSC in der Tabelle besser, Dresden mit mehr Fans

In der "Ewigen Tabelle der Bundesliga" steht der Karlsruher SC daher besser da als die Gäste: Platz 19 für die Blau-Weißen mit 953 Punkten laus 812 Partien aut DFB. Dynamo rangiert auf Platz 38 dieses Tableaus (140 Punkte aus 140 Spielen)

Wenn am Samstag jedoch das Team aus der sächsischen Landeshauptstadt anreisen wird, kommt es nicht nur zu eben jenem sportlichen Wiedersehen, sondern auch zu einer Art Familienzusammenführung. Niklas Kreuzer, 26 Jahre alt und Vize-Kapitän, wird im Wildpark auf seinen Vater Oliver Kreuzer treffen. Und der Sohn will natürlich seinen Papa schlagen und mit einem Erfolg nach Hause fahren. Und obwohl Niklas Kreuzer schon seit 2014 bei Dynamo spielt, ist es erst das zweite Aufeinandertreffen von Vater und Sohn.

In einer Disziplin hat die SG Dynamo Dresden im Vergleich zu den Karlsruher die Nase jedoch vorn: In den sozialen Netzwerken haben die Sachsen um die 400.000 Follower - Twitter, Instagram und Facebook zusammen betrachtet - der KSC kommt auf etwas mehr als 240.000 virtuelle Fans.

Tabelle nach 1. Spieltag:

Platz Mannschaft Punkte 1. 1. FC Heidenheim 3 1. Jahn Regensburg 3 3. Erzgebirge Aue 3 4. Karlsruher SC 3 ... 15. Dynamo Dresden 0