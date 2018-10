Das Auswärtsspiel des Karlsruher SC bei Hansa Rostock am Freitagabend (Anpfiff 19 Uhr) bedeutet für die Badener auch ein Wiedersehen mit den Ex-Spielern Kai Bülow und Dirk Orlishausen. Während der Tabellenzweite voller Zuversicht in Richtung Nordküste Deutschlands reist, steht für die Gastgeber am elften Spieltag bereits viel auf dem Prüfstand.

Der KSC gewann zuletzt viermal in Folge, sammelte in diesen zwei Wochen mehr Punkte als der Kontrahent bisher im gesamten Saisonverlauf (11 Zähler). So hatte man sich den Start nach Platz sechs in der Vorsaison sicher nicht vorgestellt. Entsprechend eisig weht der Wind an der Ostsee aktuell den sportlichen Verantwortlichen ins Gesicht. Noch halten sich Trainer Pavel Dotchev und Sportvorstand Markus Thiele aber wacker. Doch was, wenn jetzt der KSC-Sturm über Rostock bläst?

KSC erwartet spielstarken Gegner mit Schwächen in der Rückwärtsbewegung

Ein ähnliches Ergebnis wie der 3:0-Auswärtserfolg der Badener in der Vorsaison würde den Gästen sicher schmecken. Doch zugleich warnt KSC-Cheftrainer Alois Schwartz vor Rostock: "Ich erwarte eine Mannschaft, die unheimlich spielstark ist." Hansa hat laut ihm eine sehr gute Spielstruktur. "Es ist eine Mannschaft, die von ihrer spielerischen Stärke lebt. Aber wir wissen auch, dass sie ihre Probleme haben im Umkehrspiel nach hinten", spricht Schwartz zugleich die bereits 18 Gegentreffer der Rostocker an.

Auf das Wiedersehen mit Mittelfeldakteur Bülow und Orlishausen, der in Rostock als Torwarttrainer agiert, freut sich Schwartz jedenfalls. Der KSC-Coach verriet sogar, dass Bülow erst kürzlich noch im Wildpark vorbeischaute, als er seine Karlsruher Wohnung ausräumte. "Er ist ein sehr angenehmer Mensch", erklärt Schwarz. Respekt vor dem Gegner und den Menschen ja, aber hoffentlich am Freitagabend keine Nachsicht - dann kann der KSC am Freitagabend sogar wieder zwischenzeitlich die Tabellenspitze übernehmen.