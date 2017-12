vor 4 Stunden Karlsruhe KSC reist nach Jena: Schwartz erwartet Kampf und Leidenschaft

Am Samstagnachmittag schließt der Karlsruher SC auch die letzte Wissenslücke. Zum Hinrundenabschluss treten die Badener beim FC Carl Zeiss Jena an und standen damit jedem ihrer Drittliga-Konkurrenten einmal gegenüber. Das Spiel in Jena hat sogar einen Touch von zweite Liga - zumindest was die Anstoßzeit angeht.