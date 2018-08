Nach vier Spieltagen ist die Ernüchterung beim Karlsruher SC groß. Das 1:1-Unentschieden gegen Carl Zeiss Jena war bereits die dritte Punkteteilung der Saison. Zwar sind die Badener auch noch ungeschlagen, offenbarten aber einige Schwächen.

Kapitän David Pisot nahm am Freitagabend nach der Partie kein Blatt vor den Mund. Er selbst hatte die Führung der Gäste unglücklich mit verschuldet. "Es war ein Freistoß, dann verlängere ich den Ball mit dem Kopf und hinten schiebt er ihn dann rein", beschreibt Pisot selbst die Situation zum Rückstand in der 85. Spielminute. Es war wieder einmal ein "blödes Standardtor", das der KSC hinnehmen musste.

Immerhin hat man noch einen Punkt mitgenommen am Schluss, doch fußballerisch es ist zu wenig: "Wir sind zu mutlos aufgetreten", findet Pisot klare Worte. Vor allem in der ersten Halbzeit sei das "zu pomadig, zu lethargisch" gewesen.

KSC - Carl Zeiss Jena Alle Bilder

Auch wenn es in der zweiten Halbzeit eine deutliche Steigerung gab, es liegt noch viel Arbeit vor den Badenern. Besonders in der Offensive. "Wir sind vier Spiele ungeschlagen, aber wir haben auch nie mehr als ein Tor gemacht", führt der Kapitän aus. "Wir müssen uns ankreiden, dass wir zu viele Chancen brauchen, bis wir das Tor machen. Da müssen wir einfach mal eiskalt sein."

Am Ende gebührt der Dank zum Remis Manuel Stiefler. Der Neuzugang traf kurz vor Schluss zum Ausgleich, gab sich anschließend aber zurückhaltend: "Das war ein halber Pressschlag, da hatte ich schon fast ein bisschen Angst, dass er nicht reingeht." Auch er ärgerte sich, dass der KSC wieder einmal einem Rückstand nachlaufen musste. "Danach hatten wir nichts mehr zu verlieren, haben noch druckvoller gespielt. Aber das wollen wir eigentlich von Anfang an."

"Wir sind einfach zu unkonzentriert gewesen"

"Uns ist es in den ersten vier Spielen einfach zu oft passiert, dass wir den Ball verloren haben und dann hinterherlaufen mussten", macht sich Stiefler auf Fehlersuche. "Wir sind einfach zu unkonzentriert gewesen." Die nötige Ruhe hat demnach gefehlt.

Jetzt wartet auf den KSC erst einmal die Pokal-Woche mit dem Spiel am Dienstag in Höpfingen als Pflichtaufgabe und dem anschließenden Kräftemessen gegen Bundesligist Hannover 96 (So. 15.30). Dann können die Blau-Weißen komplett ohne Druck aufspielen, haben nichts zu verlieren. "Natürlich können wir etwas befreiter aufspielen, aber auch wir haben etwas zu verlieren und wollen natürlich weiterkommen", blickt Stiefler voraus.

Nur das Negative möchten die Karlsruher die Partie am Freitagabend auch nicht sehen. So betont Verteidiger Damian Roßbach: "Das Gute was man mitnehmen kann: Wir sind immer noch als Mannschaft da, wir sind mental stark." Mit etwas mehr Matchglückwäre das Spiel in der Nachspielzeit noch gewonnen worden, als Kyoung-Rok Choi das 2:1 vergab.

Und so bilanziert Kapitän Pisot abschließend: "Viermal nicht verloren ist auch etwas Positives. Es ist kein schlechter Start - aber auch kein überragender." Es wartet noch einiges an Arbeit auf Alois Schwartz und seine Akteure...