Es soll ein rundum gelungener Abschied vom altehrwürdigen Wildparkstadion werden. Der Karlsruher SC verabschiedet sich am Samstag (14 Uhr) gegen die Würzburger Kickers von seiner Spielstätte, ehe nächste Woche die Bagger für den Umbau ihre Arbeit aufnehmen.

"Es freut uns, dass fast 20.000 Zuschauer im 'letzten' Spiel im Wildpark uns unterstützen", freute sich KSC-Cheftrainer Alois Schwartz am Donnerstag bei der obligatorischen Pressekonferenz. Kurz zuvor hatte der Verein verkündet, dass bereits 19.500 Tickets verkauft seien – Tendenz steigend. Das stößt auch bei Anton Fink auf Begeisterung: "Man hat nicht immer so einen Zuschauerzuspruch und ich hoffe, dass wir die 20.000 knacken."

Mit Würzburg erwartet der KSC einen Gegner, der seine Stärken im Angriffsspiel hat. "Sie werden offensiv aufgestellt sein, da müssen wir aufpassen", warnt Schwart auf ka-news-Nachfrage. "Wenn wir das in den Griff bekommen, haben wir aber gute Chancen." Dafür wollen die Blau-Weißen an den engagierten Auftritt in Unterhaching anknüpfen. Verzichten muss der KSC-Coach am Samstag erneut auf Sven Müller (Autounfall), Martin Röser (Achillessehne), Marin Sverko (Trainingsrückstand) und Malik Batmaz, der sich bei der U19 ein Außenband gerissen hat.

Buntes Abschiedsprogramm gemeinsam mit Fans und "alten Helden"

Für den Abschied aus dem Wildparkstadion hat sich der KSC am Samstag einiges einfallen lassen. Auf keinen Fall sollten die Zuschauer direkt nach Abpfiff gehen, sondern noch rund eine Stunde zusätzlich einplanen. Nach der Pressekonferenz mit den Trainern, die im Stadion zu sehen sein wird, startet ein buntes Programm, das der Verein in Zusammenarbeit mit den Fans auf die Beine gestellt hat. Auch einige "alte Helden" der Mannschaften von 1955, 1993 und 2007 schauen im Wildparkstadion vorbei – unter anderem Jens Nowotny, Rainer Schütterle, Alexander Iashvili und Mario Eggimann.