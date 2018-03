Für den Karlsruher SC steht am Samstag (14 Uhr) im Heimspiel gegen Preußen Münster einiges auf dem Spiel. Auf der einen Seite können die Badener einen neuen Drittliga-Rekord aufstellen und zum 21. Mal in Folge ungeschlagen bleiben. Andererseits, und das ist allen beteiligten wohl deutliche wichtiger, hält man mit einem Sieg Kontakt zu den Aufstiegsrängen.

Wenn Cheftrainer Alois Schwartz dieser Tage vor dem Gegner warnt, dann kauft man ihm dies ab. Der Respekt vor Münster ist groß. Immerhin zählen die Gäste zu den stärksten Teams der Rückrunde, sammelten in 12 Spielen 21 Punkte. "Das wird wie jedes Spiel auch dieses Mal wieder eine harte Nuss", meint Schwartz am Donnerstag auf der obligatorischen Pressekonferenz. "Wir müssen in jedem Spiel an unsere Leistungsgrenze gehen."

Einer, auf den der Cheftrainer setzt, ist Jonas Föhrenbach. Der Außenverteidiger hat recht gute Erinnerungen ans Hinspiel. Beim 1:1 in Münster erzielte Föhrenbach sein erstes Tor für den KSC. "Wir müssen 100 Prozent abrufen und den Kampf annehmen - und dann natürlich versuchen, die Partie zu gewinnen", weiß der 22-Jährige genau, was im Heimspiel gefordert ist.

Einige Spieler fallen aus

Während Föhrenbach gesetzt ist, stehen hinter dem ein oder anderen Akteur noch Fragezeichen. Das größte bei Marcel Mehlen (Hüftprellung), dessen Ausfall den KSC im defensiven Mittelfeld treffen würde. Erster Ersatzkandidat wäre hier wohl Kai Bülow, doch noch hat Schwartz die Hoffnung bei Mehlem nicht aufgegeben: "Da müssen wir die nächsten beiden Tage abwarten."

Burak Camoglu hatte einen Schlag auf das Sprunggelenk abbekommen, hat am Donnerstag aber wieder das Mannschaftstraining aufgenommen. Auch Matthias Bader, der zuletzt individuell traininerte, soll wieder voll belastbar sein. Definitiv weiter nicht zur Verfügung steht Andreas Hofmann aufgrund von Trainingsrückstand. Sebastian Gessl, die Nummer drei zwischen den Pfosten, wurde am Mittwoch an der Schulter operiert und muss längere Zeit pausieren.

Aktuell haben die Karlsruher knapp 8.800 Karten für das Spiel am Samstag verkauft. Dazu kommen 200 Fans aus Münster. Ebenfalls weißen die Blau-Weißen noch einmal darauf hin, dass der Adenauerring in Richtung Durlacher Tor aktuell aufgrund von Baumaßnahmen gesperrt ist. Hier müssen Fans mit längeren An- und Abfahrtzeiten rechnen.