KSC kommt in Jena nicht über Unentschieden hinaus

Hinten steht die Null, vorne aber auch. Der Karlsruher SC musste sich beim FC Carl Zeiss Jena zum Hinrundenabschluss mit einem torlosen Remis begnügen. Damit treten die Badener in der Tabelle auf der Stelle und verlieren die Aufstiegsplätze wieder etwas aus den Augen.

Die Gäste aus dem Badischen erwischten keinen guten Start. Immer wieder war die Defensive gefordert, denn Jena spielte durchaus mutig nach vorne. Nach elf Minuten musste Benjamin Uphoff erstmals gegen Marius Grösch eingreifen, nachdem dieser Daniel Gordon und Kai Bülow entwischt war. Nur drei Minuten später probierte es Timmy Thiele aus der Drehung. Auch hier musste Uphoff wieder eingreifen (15. Spielminute).

Auch im weiteren Verlauf hatte der KSC immer wieder Probleme, sobald die Hausherren das Spieltempo anzogen. Offensiv brachten die Karlsruher zudem nur wenig zustande, auch weil sie bereits früh in der eigenen Spielhälfte angegangen wurden. Der erste Torschuss datierte aus der 38. Spielminute. Allerdings flog der Versuch von Marvin Wanitzek weit über die Latte.

Mittelfeld als Problemherd

"Wenn wir im Ballbesitz sind, agieren wir oftmals zu hektisch", kommentierte KSC-Teammanager Burkhard Reich in der Halbzeitpause gegenüber dem SWR. Probleme sah er zudem im Mittelfeld. Dort habe die Mannschaft Probleme sich "zu behaupten und die Zweikämpfe zu gewinnen." Demnach hatte Cheftrainer Alois Schwartz durchaus einiges zu besprechen vor dem Seitenwechsel.

Kurz nach dem Seitenwechsel wäre die Partie fast auf den Kopf gestellt worden. Nach einer Ecke von Wanitzek sprang der Ball ans Bein eines Jenaer Abwehrspielers. Der Ball kullerte knapp am Pfosten vorbei (50.). Auch Fabian Schleusender stand in unmittelbarer Nähe, kam aber nicht ran. Auf der Gegenseite wurde einmal mehr Thiele geschickt, der sich gegen Pisot behauptete, dann aber zu überhastet den Abschluss sucht (59.).

Bader für Jahresabschluss gesperrt

Nach rund einer Stunde klappte es dann deutlich besser im Spiel nach vorne. Ein Schuss von Anton Fink knapp am langen Pfosten vorbei war bereits eine erste Torannäherung (63.). Vier Minuten später scheiterte Burak Camoglu nach Steilpass von Fink am Torhüter der Gastgeber (67.). Nur kurz darauf landete der Ball dann tatsächlich im Jenaer Tornetz. Doch der Treffer von Schleusener in der 69. Minute wurde wegen Abseits nicht anerkannt.

Doch es hieß weiter wachsam sein. Denn vor allem Thiele blieb gefährlich und prüfte Uphoff abermals (70.). In einer etwas intensiver werdenden Schlussphase kassierte dann noch Matthias Bader seine fünfte Gelbe Karte und darf damit vorzeitig in die Winterpause gehen. Spielerisch passierte dagegen kaum noch etwas, so dass es bei der torlosen Punkteteilung blieb.

Aufstellung Karlsruher SC: Uphoff - Bader, Gordon, Pisot, Föhrenbach - Bülow, Wanitzek - Camoglu (77. Thiede), Muslija - Fink (90.+1 Luibrand) - Schleusener.