Viermal in Folge begnügte sich der Karlsruher SC zuletzt mit nur einem Treffer. Am Sonntag im Heimspiel gegen Chemnitz zeigten sich die Badener wieder einmal etwas konsequenter und machten eine wichtige Erfahrung: ein zweites Tor tut dem eigenen Spiel und der Sicherheit extrem gut.

Die erste Halbzeit war eine recht zähe Angelegenheit. Defensiv stand der KSC am Sonntagnachmittag erneut bombenfest, doch nach vorne fehlte die Kreativität. "Wir sind nicht so ins Spiel reingekommen. Vielleicht war es dem Wetter geschuldet, wir sind jedenfalls nicht richtig warm geworden", fand auch Verteidiger Daniel Gordon. Es benötigte wieder einmal den Torriecher von Fabian Schleusener, der mit seinem Treffer zum 1:0 die Lebensgeister erweckte.

Mit der Führung im Rücken wurde das Angriffsspiel deutlich belebt. Und anders als zuletzt so oft, gelang dieses Mal sogar ein zweiter Treffer. Ein beruhigendes Gefühl und endlich keine Zitterpartie mehr! Das sieht auch Gordon so: "Ich hoffe die Mannschaft hat jetzt gemerkt, dass so ein zweites Tor noch mehr beruhigt und nicht ganz so risikoreich ist."

Aber auch das gehört seiner Meinung nach eben zum Lernprozess, den der KSC in den vergangenen Monaten unter Cheftrainer Alois Schwartz macht. In diesem haben die Badener zugleich scheinbar das Verlieren verlernt. 15 Spiele sind sie nun ungeschlagen, mit nur noch fünf Punkten Rückstand ist sogar ein direkter Aufstiegsplatz in greifbarer Nähe. Marcel Mehlem: "Wenn man überlegt, dass wir in dieser Saison schon Letzter waren und 15, 16 Punkte Rückstand auf die Aufstiegsplätze hatten..."

Die Badener sind jedenfalls scharf darauf, die Serie weiter fortzusetzen. "Natürlich wissen wir, dass wir noch Schwächen haben", weiß Gordon, bescheinigt aber auch, dass man weiter hart arbeitet. Fast fünf Monate ungeschlagen zu sein und nun auch endlich einmal wieder beruhigender Sieg machen die Übungen unter der Woche sicher etwas einfacher.