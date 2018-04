Der Aufstieg wird ein Kraftakt bis wahrscheinlich zum letzten Spieltag. Aktuell hat der Karlsruher SC als Tabellenvierter noch die schlechtesten Karten. Doch wie sieht das Bild nach 38 Spieltagen aus?

Wenn die Blau-Weißen am morgigen Dienstag in die neue Trainingswoche starten, dann richten sich alle Blicke auf das Spitzenspiel am Samstag beim 1. FC Magdeburg. Dieses Spiel verspricht schon im Vorfeld einiges: ein ausverkauftes Haus mit über 25.000 Zuschauer wird erwartet, der Sonderzug mit KSC-Fans ist seit Wochen ausgebucht, die Hausherren stellen die zweitbeste Heimmannschaft der Liga und verloren bislang nur ein Spiel in der MDCC-Arena, während der KSC mit der breiten Brust von unglaublichen 21 ungeschlagenen Spielen antritt.

Der ein oder andere Karlsruher dürfte am Sonntag gespannt mitverfolgt haben, wie sich der FCM in Unterhaching schlug. Durch den knappen 1:0-Auswärtserfolg stehen die Sachsen-Anhalter als Tabellenzweiter zwei Punkte vor dem KSC und haben auch beim Torverhältnis noch ein kleines Polster von fünf Treffern. Die Schwartz-Schützlinge bräuchten demnach einen klaren Auswärtserfolg mit drei Treffern Differenz, um an Magdeburg vorbeizuziehen.

"Wir haben uns eine gute Ausgangslage geschaffen"

Eine besondere Bedeutung wollen die Badener der Begegnung dennoch nicht geben: "In der dritten Liga ist jedes Spiel ein Schlüsselspiel. Da darf man keine Unterschiede machen", erklärt etwa Stürmer Fabian Schleusener und fügt an: "Wir schauen wirklich von Spiel zu Spiel. Damit sind wir immer sehr gut gefahren."

Ähnlich sieht es Jonas Föhrenbach, der betont: "Wir haben in Magdeburg eigentlich nur etwas zu gewinnen - das beflügelt uns." Tatsächlich hat der KSC als Vierter aktuell nichts in der Hand. Mit einem deutlichen Sieg in Magdeburg könnten sich die Blau-Weißen wieder auf einen der begehrten drei Plätze schieben. Zittert der SV Wehen Wiesbaden am Samstag auch gegen Münster und handelt sich nach dem 0:2 gegen Würzburg eine weitere Niederlage ein, ist für den KSC sogar Platz zwei drin!

Das würde mit Sicherheit noch einmal einen Push für die dann noch verbleibenden fünf Partien geben. "Wir haben uns eine gute Ausgangslage geschaffen", weiß Torwart Benjamin Uphoff. Auf Rechenspiele hat im Wildpark derzeit keiner große Lust - auch weil das noch fehlende Nachholspiel der Magdeburger das Bild derzeit ohnehin etwas verzerrt. Erst am 17. April wird das Spiel in Jena ausgetragen und die Tabelle bereinigt.

Wo landet der KSC am Saisonende?

Dennoch hat ka-news einfach einmal die Ergebnisse der Hinserie genommen und eine Hochrechnung angestellt. Dabei würde Tabellenführer SC Paderborn in den nun noch anstehenden sechs Spieltagen nur noch neun Punkte sammeln. Der SV Wehen Wiesbaden würde demnach zehn Punkte draufpacken, Magdeburg sogar 16 Zähler (aus sieben Spielen) und auf das KSC-Konto sind in der Hinserie in diesen sechs Spielen zwölf Punkte gewandert. Demnach würde sich die Tabelle im Aufstiegsrennen noch etwas durcheinander würfeln.

Die aktuelle Tabelle

Mannschaft Punkte 1. SC Paderborn 67 2. 1. FC Magdeburg 64 3. SV Wehen Wiesbaden 62 4. Karlsruher SC 61

Tabellen-Hochrechnung nach Hinrunden-Ergebnissen

Mannschaft Punkte 1. 1. FC Magdeburg 80 2. SC Paderborn 76 3. Karlsruher SC 73 4. SV Wehen Wiesbaden 72

Der KSC würde damit den Sprung in die Relegation schaffen und hätte dort die Chance zur Rückkehr in die zweite Liga. Neben einem Sieg in Magdeburg gäbe es in den nächsten Wochen unter anderem auch Dreier gegen Rostock und Paderborn. Nach dem verkorksten Saisonstart und nur einem Sieg in den ersten sieben Spielen durchaus ein Erfolg. Aber es ist auch noch mehr drin.

Denn zum Glück ist Fußball eben nicht ausrechenbar. Oder wie es eben Föhrenbach sagt: "Wir müssen unsere Spiele alle positiv gestalten, dann sehen wir weiter." Hält die Rekord-Serie weiterhin, scheint jedenfalls alles möglich...