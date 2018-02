Der Karlsruher SC pirscht sich weiter an die Aufstiegsplätze heran. Durch einen 1:0 (0:0)-Auswärtserfolg beim Halleschen FC sind die Badener nun Vierter - punktgleich mit dem Relegationsrang.

Im zweiten Auswärtsspiel innerhalb weniger Tage begannen die Karlsruher zunächst abwartend und konzentrierte sich darauf, in der Defensive stabil zu stehen. Wie schon in Osnabrück kamen die Badener in der Vorwärtsbewegung lange Zeit dagegen nicht in Schwung. Auf die erste wirkliche Torchance der Partie musste über eine halbe Stunde gewartet werden, ehe Royal-Dominique Fennell die Kugel einmal in Richtung Benjamin Uphoff beförderte. Sein Schuss von der Strafraumgrenze flog knapp am Tor vorbei (34. Spielminute).

Zwei Minuten später knallte ein Schuss vom ehemaligen Karlsruher Mathias Fetsch an die Latte. Knapp sechs Minuten vor der Halbzeitpause dann die erste Aktion der Gäste. Doch Wirklich gefährlich wurde der Versuch von Fabian Schleusener nicht. Da war noch deutlich Luft nach oben für die zweiten 45 Minuten. Das sah auch KSC-Cheftrainer Alois Schwartz so und stellte in der Halbzeitpause um. Für Anton Fink kam Dominik-Stroh-Engel.

Doch weiterhin taten sich die Badener mächtig schwer, Offensivaktionen zu kreieren. Das Geschehen war durchzogen mit vielen kleinen Fouls, von beiden Seiten wurde kaum ein Meter kampflos verschenkt. Doch es gibt ja noch Fabian Schleusener, der den Unterschied ausmachen kann. Matthias Bader bewies ein gutes Auge und schickte Schleusener mit einem langen Ball auf die Reise. Der Stürmer beförderte das Spielgerät aus dem Lauf heraus genau ins lange Toreck zum 1:0 für den KSC (62.).

Doch der HFC zeigte sich wenig beeindruckt, kurz darauf fehlten Fetsch nur Zentimeter zum Ausgleich (68.). Der KSC hatte alle Hände voll zu tun, um den knappen Vorsprung über die Zeit zu bringen. Denn Halle erhöhte deutlich das Risiko, warf in der Schlussphase noch einmal alles nach vorne. Doch die Uhr tickte gnadenlos herunter und am Ende war der Dreier für den KSC da - und das 14. (!) ungeschlagene Spiel in Folge. Die gelb-rote Karte gegen Halles Tobias Müller in der Nachspielzeit war da nur noch eine Randnotiz.

Aufstellung Karlsruher SC: Uphoff - Bader, Gordon, Pisot, Föhrenbach - Mehlem, Wanitzek - Thiede, Muslija (73. Camoglu) - A. Fink (46. Stroh-Engel) - Schleusener (90. Bülow).