Der Erfolg beim Karlsruher SC trägt derzeit die Handschrift des Sturm-Duos Anton Fink und Marvin Pourié. Fünfmal trafen die beiden zusammengezählt allein in der Englischen Woche. Der "PF"-Sturm knallt die Liga zusammen - ist aber genauso bescheiden: "Wir haben neun andere Männer auf dem Platz, die uns in Szene setzen".

Fink markierte zudem den Siegtreffer in Osnabrück. Die beiden haben maßgeblich Anteil, dass die Badener am Samstagnachmittag mit einem 2:0 (1:0)-Sieg gegen Energie Cottbus die Tabellenspitze eroberten

"Wir haben neun andere Männer auf dem Platz, die uns in Szene setzen", so Fink - er weiß, dass der Erfolg eben nur als Team funktioniert. Und das klappe im Moment hervorragend, sagt Pourié. So auch am Samstag, als Manuel Stiefler mit einem Pass in die Tiefe den Führungstreffer von Pourié einleitete. Ein Treffer, der selbst den Stürmer etwas schmunzeln lässt.

Er selbst sei auch überrascht gewesen, wie weit FCE-Schlussmann Avdo Spahic vor dem Tor stand: "Er kommt raus, macht es mir leichter. So musste ich den Ball nur an ihm vorbei legen und ins leere Tor schießen." Beim zweiten Treffer der Badener durch Fink kam die Vorarbeit von Kyoung-rok Choi. Doch diese Aktionen muss man eben auch erst einmal verwerten.

Fink bescheiden: "Wir wollen eigentlich nur der Mannschaft helfen"

Hat der KSC also ein neues Traumduo? Auf jeden Fall hätten er und Fink im Moment sehr viel Spaß zusammen, bestätigt Pourié. In der Vorsaison seien er und Fabian Schleusener das "PS"-Duo gewesen, sprach der Mittelstürmer eine ka-news Schlagzeile an, nun habe er mit Fink einen kongenialen Partner.

Auch wenn die beiden aktuell für eine Vielzahl der KSC-Tore verantwortlich sind, möchte Fink den Erfolg nicht auf die Stürmer beschränken: "Wir haben auch noch andere neun Männer auf dem Platz, die uns da in Szene setzen. Natürlich läuft es im Moment bei uns, aber wir wollen eigentlich nur der Mannschaft helfen. So soll es weitergehen."

Abwehrstärke als Erfolgsrezept in Richtung Tabellenspitze

Ebenso wichtig wie seine eigenen Tore sieht Fink die Abwehrstärke des KSC: "Ich will uns nicht in den Vordergrund stellen. Man sollte auch die Leistung hinten honorieren." David Pisot und Daniel Gordon "hausen sich in alles rein und weg. Dann ist es für uns vorne natürlich einfacher." Oberste Priorität sei es, defensiv gut zu stehen, damit man dann schnell umschalten könne. "Dass wir nach vorne Qualität haben, das wissen wir."

Hinten stabil, vorne eiskalt - das Erfolgsrezept des KSC klingt so einfach und führte sie am Samstagnachmittag an die Tabellenspitze. Doch auch wenn es eine schöne Momentaufnahme ist, überbewertet wird dies nicht: "Wir haben erst zehn Spiele, es sind noch 28 Spiele zu spielen. Davon können wir uns im Moment also nichts kaufen", meint Fink.

Die Konzentration richtet sich vielmehr schon wieder auf das nächste Spiel am Freitagabend bei Hansa Rostock: "Unterschätzen dürfen wir den Gegner auf keinen Fall", betont Verteidiger Damian Roßbach, der umgehend nachschob: "Wir haben jetzt vier Spiele gewonnen und wollen auch das fünfte Spiel in Folge gewinnen. Wir müssen einfach weiter Gas geben."