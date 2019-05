Die Hausaufgaben wurden gemacht, die Entscheidung im Aufstiegskampf ist dennoch vertagt: Der Karlsruher SC hat sein Heimspiel gegen die SG Sonnenhof Großaspach 2:1 (2:0) gewonnen, hat am nächsten Spieltag bei Preußen Münster nun die Chance, den Aufstieg perfekt zu machen.

Nach elf Minuten bebte der Wildpark erstmals: Nach einem Ballgewinn im Mittelfeld schickte Marc Lorenz seinen Stürmer Marvin Pourié per Steilpass auf die Reise. Der Torjäger enteilte der Aspacher Hintermannschaft und traf mit einem Schuss ins lange Toreck zur 1:0-Führung.

Der KSC spielte auch in der Folge immer wieder mutig nach vorne, ein zweiter Treffer wollte aber nicht gelingen. Stattdessen mussten die Hausherren nach 25 Minuten erstmals wechseln. Manuel Stiefler hatte sich am linken Oberschenkel verletzt, für ihn kam Martin Röser. Dadurch übernahm Burak Camoglu die Position als rechter Außenverteidiger, Röser agierte im rechten Mittelfeld.

Pourié legt noch vor der Halbzeit nach – Lorenz sieht Gelb-Rot

Am Spielgeschehen ändert sich jedoch auch weiterhin nichts: Der KSC gab den Ton an, musste aber lange auf das 2:0 warten. Kurz vor der Halbzeitpause schlug dann aber doch noch einmal Pourié zu. Nach einer Ecke kam der Stürmer im Strafraumzentrum im Gedränge an den Ball. Sein Schuss kullerte direkt neben dem Torpfosten über die Linie (45.).

Nach dem Seitenwechsel hatte der KSC alles im Griff, musste nur einmal zittern, als Torwart Benjamin Uphoff den Ball genau in die Beine von Aspachs Timo Röttger spielte. Dieser konnte den Bock aber nicht ausnutzen (53.). Bitter für den KSC: in der letzten halben Stunde mussten die Badener in Unterzahl agieren. Lorenz sah Gelb-Rot für ein Handspiel, nachdem er im ersten Durchgang schon für ein Foul verwarnt wurde.

Letztes Auswärtsspiel am Samstag in Münster

Es dauerte einige Minuten, bis sich der KSC daraufhin sortiert hatte, ehe es wieder munter nach vorne ging und noch einige Torchancen heraussprangen.. Zwar konnte keine davon mehr genutzt werden, doch letztlich standen die nächsten drei Punkte für den Tabellenzweiten. Daran änderte auch der Anschlusstreffer von Dominik Martinovic nichts mehr (90.).

Der KSC kann nun am vorletzten Spieltag bei Preußen Münster (Sa. 13.30 Uhr) den Aufstieg perfekt machen.

Aufstellung Karlsruher SC: Uphoff, Camoglu, Gordon, Pisot, Roßbach, Lorenz, Stiefler (26. Röser), Pourié (90. Sané), Wanitzek, Groiß, Fink (63. Sverko).