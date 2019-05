Der Karlsruher SC empfängt am Samstag (Anpfiff 14 Uhr) zum vorletzten Heimspiel der Saison den "Dorfklub", die SG Sonnenhof Großaspach. Hier gibt es die wichtigen Informationen kurz und kompakt.

Ausgangslage: Der KSC hat vor dem drittletzten Spieltag als Tabellenzweiter vier Punkte Vorsprung auf den Relegationsrang und sogar fünf Zähler auf Platz vier.

Mögliche Folgen: Läuft alles optimal für den KSC, können die Badener bereits im Duell mit dem "Dorfklub" am Samstag aufsteigen - wenn die Konkurrenz mitspielt. Zumindest Trainer Alois Schwartz macht sich darüber aber noch keine Gedanken und fordert, dass sich die Mannschaft "auf ihre Hausaufgaben" konzentriert.

Der "Dorfklub" ist in großen Abstiegsnöten

Gegner: Die SG Sonnenhof Großaspach, der selbsternannte "Dorfklub" schwebt in höchster Absstiegsgefahr. Vor dem 36. Spieltag rangierten die Württemberger mit 29 Punkten auf dem viertletzten Platz, einen Zähler hinter dem rettenden Ufer. Das große Problem der Mannschaft von Trainer Florian Schnorrenberg: das Tore schießen.

Nur 30 gelangen Großaspach bislang. Prunkstück ist dagegen die Defensive, die nur 35 Gegentreffer zuließ - viertbester Wert der Liga. Dazu spielte Großaspach 18 Mal Unentschieden. KSC-Trainer Schwartz erwartet entsprechend "ein hartes Stück Arbeit", seine Mannschaft müsse geduldig agieren, um zum Erfolg zu kommen.

Hinspiel: Das Hinspiel Anfang Dezember in der Mechatronik Arena gewann der KSC nach Treffern von Manuel Stiefler und Marvin Pourié mit 2:1. Anton Fink scheiterte zudem per Handelfmeter.

Schiedsrichter: Nicolas Winter (Freckenfeld)

KSC hofft auf ausverkauftes Stadion

Ausfälle: Marco Thiede (5. Gelbe Karte) und Sercan Sararer (Adduktoren-Probleme)

Tickets: Der KSC hofft auf einen ausverkauften Wildpark, was in der aktuellen Bauphase 17.500 Zuschauer bedeutet. Am Freitag waren noch knapp 2.500 Eintrittskarten verfügbar. Die Tageskassen öffnen um 10 Uhr.

TV-Übertragung: Alle Partien der 3. Liga werden in dieser Saison von "MagentaSport" übertragen. Das Angebot gibt es im Internet sowie über "EntertainTV". Zudem wird das Spiel am Samstag ab 14 Uhr im SWR-Fernsehen zu sehen sein.