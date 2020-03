Die Gästetribüne der Voith-Arena ist ausverkauft - 1.475 KSC-Fans wollen ihren Verein am Samstag (Anpfiff 13 Uhr) endlich gegen den 1. FC Heidenheim siegen sehen, denn: Der letzte Triumph der Blau-Weißen gegen den FCH liegt bereits fünf Jahre zurück!

Gerade einmal 159,3 Kilometer sind es über die A8 von Karlsruhe nach Heidenheim. Aber unter zwei Stunden kann man diese Strecke eigentlich nie zurücklegen. Denn: Etliche Kilometer müssen auf Bundesstraßen gefahren werden - und das kostet Zeit.

Heidenheim ist Provinz, weit weg von den großen Straßen. 1.475 KSC-Fans werden am Samstag dennoch in der "Voith-Arena" - früher "Albstadion" - ihr Team unterstützen.

Letzter KSC-Sieg gegen Heidenheim liegt fünf Jahre zurück

Und die KSC-Anhänger hoffen, dass damit eine lange Durststrecke zu Ende geht: Am 13. Februar 2015 gewann der KSC letztmals gegen den FC Heidenheim. Mit einem 1:0-Sieg im Gepäck - den Treffer hatte Rouven Hennings markiert - ging es da auf die Rückreise. Damals schon im KSC-Team: Daniel Gordon. Er ist der einzige "Überlebende" im Trikot der Blau-Weißen.

Insgesamt sieht die badische Bilanz in Heidenheim gut aus. Fünf Spiele - zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage. Bester Torschütze: Supertechniker Hakan Calhanoglu, der ist inzwischen beim italienischen Erstligisten AC Mailand unter Vertrag.

Zwei Spiele - drei Tore. Ex-Keeper Dirk Orlishausen hatte mit sechs Mal die meisten Einsätze gegen den FCH. Dass Dominik "Kampfmaschine" Peitz die meisten Verwarnungen - fünf Spiele, drei gelbe Karten - kassierte, ist keine allzu große Überraschung.

KSC hat mehr Treffer als Heidenheim erzielt

Überraschend dagegen: Der KSC, das Team auf dem Relegationsrang, erzielte mehr Treffer als der Rangvierte Heidenheim. KSC: 32, FCH: 31. Aber die Badener haben gegenüber den Schwaben leider auch bei den Gegentreffern die Nase vorn. Furchtbare 43 Gegentore mussten die Karlsruher hinnehmen. Die Gastgeber ließen nur 25 Tore zu.

Zwei Männer sind die Baumeister des enormen Erfolges des FCH: Trainer Frank Schmitt und Kapitän Marc Schnatterer. Schmidt trägt seit 2007 Verantwortung als Chefcoach. Spielmacher, Torjäger und Führungsspieler Schnatterer spielt seit Juli 2008 für die Heidenheimer.

Marc Schnatterer denkt noch nicht ans Aufhören

Von 2006 bis 2008 stand der "Mister FCH" allerdings beim KSC unter Vertrag. Zum Durchbruch bei den Profis reichte es nicht. Im KSC-Kader damals: Der aktuelle Trainer Christian Eichner. An ein Karriereende denkt der inzwischen 34 Jahre alte Standard-König Schnatterer noch nicht.

"Wenn ich fit und verletzungsfrei bleibe, warum soll nicht noch das ein oder andere Jährchen dazukommen? Solange es so ist, dass die Jungen mir nicht komplett davonrennen, kann ich noch spielen. Aber ich will mich nicht auf ein Alter festlegen." Apropos Alter: Der Kader des Gastgebers FCH ist im Schnitt ein Jahr jünger als der des Wildparkclubs.

Beim Hinspiel brachte Philipp Hofmann die Badener in Führung. Den Ausgleichstreffer zum 1:1 Endstand erzielte - Marc Schnatterer. Er wird sicher am Samstag gegen den KSC auflaufen.

"Heidenheim ist bei der Laufstärke und den Sprints vorne mit dabei"

Aber der 1. FC Heidenheim muss im Zweitliga-Duell auf Oliver Hüsing verzichten. Der Verteidiger wurde nach seiner Roten Karte vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bunds wegen rohen Spiels für zwei Partien gesperrt.

Dennoch: Der Dorfverein aus der schwäbischen Provinz ist gegen die Blau-Weißen Favorit. Trainer Eichner nennt dafür Gründe: "Heidenheim ist bei der Laufstärke und den Sprints in Liga zwei ganz vorne dabei. Darauf müssen wir uns einstellen."

Beim KSC hat niemand FCH-Erfahrung. Im Kader des Teams aus dem kleinen Städtchen an der Brenz gibt es allerdings einige Ex-KSC'ler: Jonas Föhrenbach spielte als Linksverteidiger in der Saison 2017/2018 im Wildpark. Angreifer Denis Thomalla, gebürtiger Pforzheimer, wurde in der Jugend des KSC ausgebildet.