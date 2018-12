Am heutigen Samstag (14 Uhr) empfängt der Karlsruher SC den BTSV Eintracht Braunschweig im heimischen Wildpark. Das Duell der beiden Traditionsmannschaften ist dabei eines der Gegensätze. Hier gibt es alle Infos noch einmal kurz und kompakt.

Die Ausgangslage: Der KSC ist frisch gebackener Herbstmeister der 3. Liga mit 38 Punkten. Die Eintracht aus Braunschweig hingegen plagt eine Seuchensaison und sie grüßt als Zweitliga-Absteiger vom Tabellenende (13 Punkte).

Mögliche Folgen: Auch bei einem Sieg ist dem KSC die Tabellenführung nicht sicher. Zeitgleich kommt es auf das Ergebnis des punktgleichen VfL Osnabrück an. Gewinnt dieser mit einer höheren Differenz, übernimmt der VfL die Spitze. Bei einer Niederlage könnten die Badener auf Rang drei zurückfallen.

Braunschweig möchte mit einem Sieg näher an die Konkurrenz heranrücken. Derzeit beträgt der Rückstand auf den rettenden 16. Platz bereits sieben Zähler und könnte kurz vor Weihnachten auf zehn Punkte anwachsen.

Zuschauer: Der KSC darf im letzten Spiel des Jahres noch einmal auf eine gute Kulisse hoffen. Am Donnerstag waren bereits über 10.800 Tickets im Vorverkauf weg.

Besonderes Erlebnis: Der diesjährige KSC-Schlossparklauf stand unter dem Motto "Mitlaufen und Gutes tun". Für jeden Zieleinlauf spendete der Verein eine Eintrittskarte an soziale Einrichtungen der Stadt und Region. Rund 1.000 sozial benachteiligte Menschen sind der Einladung nun gefolgt und feuern die Wildpark-Jungs am Samstag zum Jahresabschluss an.

Schiedsrichter: Geleitet wird die Partie vom 27-jährige Michael Bacher aus Amerang. Für ihn ist es das fünfte Drittligaspiel in der laufenden Saison. Unterstützt wird er von seinen beiden Assistenten Johannes Huber und Lothar Ostheimer.