Es soll das erste Highlight der neuen Saison werden: Der Karlsruher SC empfängt am Sonntag (Anpfiff 15.30 Uhr) in der ersten Runde des DFB-Pokals Hannover 96. Vielleicht eine gute Gelegenheit für die Badener, nach spielerisch eher mageren Partien wieder Werbung für sich zu machen. Ein Zuschauermagnet ist das Spiel nämlich nicht.

Die Anstoßzeit am Sonntagnachmittag ist eigentlich perfekt, mit Hannover kommt ein Bundesligist. Doch so ganz will der Funke dennoch nicht überspringen. Bislang hat der KSC lediglich 10.000 Tickets im Vorverkauf abgesetzt. Die Badener hoffen sicher, dass sich noch zahlreiche Zuschauer bis zum Anpfiff ein Ticket sichern und dann im Wildpark dabei sind, wenn die Hausherren versuchen eine Sensation zu schaffen.

KSC-Chefcoach Alois Schwartz jedenfalls freut sich auf das Duell: "Da können wir uns mal an einem Bundesligisten messen. Das ist schön für jeden, um zu sehen wo er steht." Er ist überzeugt, dass in einem Pokalspiel alles passieren kann. Entsprechend fordert er von seiner Mannschaft, dass man seine beste Leistung abrufe und "selbstbewusst, mit Freude und Leidenschaft" ins Spiel gehe.

Für Saliou Sané wird das Spiel am Sonntag ein ganz besonderes. "Ich habe dort von der U15 bis zur U23 gespielt", erklärt der Stürmer, der auch in Hannover geboren ist. Entsprechend gefreut habe er sich, als das Los gezogen wurde. Doch ob er auch in der Startelf stehen wird oder überhaupt zum Einsatz kommt, das entscheidet sich erst noch. Schwarz meinte hierzu augenzwinkernd: "Er hat noch zwei Einheiten, um sich anzubieten."

Verzichten muss der KSC dagegen definitiv weiterhin auf Marin Sverko (Reha) und wohl Justin Möbius, der nach langer Verletzungspause noch nicht topfit ist. Anton Fink pausierte zuletzt aufgrund von Sprunggelenks-Verletzungen, hier steht ein Fragezeichen. Auch Burak Camoglu bangt um einen Einsatz, nachdem er in dieser Woche gleich zweimal von Bienen gestochen wurde und darauf allergisch reagierte.