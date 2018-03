Der Karlsruher SC hat einen neuen Rekord in der Dritten Liga aufgestellt und blieb auch im 21. Spiel in Folge ungeschlagen.Gefeiert wurde dies mit einem souveränen 3:0 (1:0)-Heimsieg über Preußen Münster.

Im Vergleich zur Vorwoche musste KSC-Cheftrainer Alois Schwartz seine Startformation gleich doppelt verändern. Marcel Mehlem und Burak Camolglu fehlten an diesem 32. Spieltag verletzt, für sie kamen Matthias Bader und Kai Bülow in die Mannschaft. Für Kapitän Bülow war es der erste Einsatz von Beginn an seit Anfang Dezember beim Auswärtsspiel in Jena (0:0).

Viel passierte am Samstagnachmittag im Wildparkstadion nicht. Die Partie spielte sich überwiegend im Mittelfeld ab. Erst nach einer Viertelstunde war ein Torschuss zu verzeichnen – für die Gäste. Martin Kobylanski zog aus der Distanz ab, KSC-Keeper Benjamin Uphoff musste sich mächtig strecken, klärte aber und hielt das Unentschieden so fest. Die beste Karlsruher Gelegenheit ergab sich in der 23. Minute, als es Marvin Wanitzek ebenfalls mit einem Weitschuss probierte, der Ball aber weit am Gehäuse vorbeiflog.

Nach einer halben Stunde dann aber doch der befreiende Jubelschrei im Stadionrund. Münster bekam einen Angriff über die rechte Seite nicht geklärt. Florent Muslija versuchte sich aus eigentlich ungünstigen Winkel, doch sein Schuss wurde von Jeron Al-Hazaimeh abgefälscht und landete so hinter Maximilian Schulze Niehues in den Maschen zum 1:0 (31. Spielminute).

Kurz vor der Halbzeitpause hatte dann Fink noch eine weitere Gelegenheit, dieses Mal war der Münster Schlussmann aber da. Nach dem Seitenwechsel wurden beide Mannschaften offensiv mutiger, was sich in einigen guten Aktionen widerspiegelte. Doch die knappe Führung der Hausherren hielt. Diese wurde nach genau einer Stunde deutlich sicherer und komfortabler. Nach einer Ecke war wieder einmal Fabian Schleusener zur Stelle, der das 2:0 köpfte!

20 Minuten vor dem Ende hatte Wanitzek dann den dritten Karlsruher Treffer auf dem Fuß, der Ball landete statt im allerdings auf dem Tor. Der Treffer sollte schließlich in der 78. Minute folgen, als Torschütze durfte sich Jonas Föhrenbach feiern lassen. Der Verteidiger traf damit in dieser Saison in beiden Partien gegen Münster.

Nun fiebern die Karlsruher einem der Schlüsselspiele im Aufstiegskampf entgegen. Am kommenden Samstag (14 Uhr) geht es zum 1. FC Magdeburg.

Aufstellung Karlsruher SC: Uphoff, Gordon, Pisot, Wanitzek (85. Lorenz), Bülow, Thiede, Muslija, Schleusener (82. Pourié), Föhrenbach, Fink (89. Stroh-Engel), Bader.