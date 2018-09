vor 22 Stunden Karlsruhe KSC erwischt gegen Lotte einen gebrauchten Tag: "Wussten selbst nicht, wie uns geschieht"

Der berühmte Satz mit X - so lässt sich der jüngste Auftritt des Karlsruher SC zusammenfassen. "Nix" war die spielerische Leistung in der ersten Halbzeit gegen die Sportfreunde Lotte. Dazu kam fehlende Durchschlagskraft nach dem Seitenwechsel. Und so mussten die Beteiligten am Samstag die erste Saisonniederlage erklären - schonungslos und selbstkritisch.