Die Heimpremiere war ein hartes Stück Arbeit für den Karlsruher SC - nicht nur wegen der gnadenlosen Sommersonne. Kurz vor Schluss retteten sich die Badener noch zu einem 1:1 (0:0)-Unentschieden gegen den FSV Zwickau.

Trotz hochsommerlicher Temperaturen war der KSC zu Beginn bemüht, das Spielkommando zu übernehmen und Offensivaktionen zu kreieren. Die erste richtige Chance hatten allerdings die Gäste nach rund zehn Minuten. Tarsis Bonga setzte sich am Strafraum gegen Daniel Gordon durch. Torwart Benjamin Uphoff hatte aufgepasst, kam aus seinem Tor und blockte den Schuss ab. Doch schon wenig später machte sich dann doch der Hochsommer bemerkbar.

Das Geschehen war zwar umkämpft, aber aus beiden Seiten auch ungefährlich. Torabschlüsse gab es entsprechend kaum. Fünf Minuten vor der Halbzeitpause nahm sich dann Marvin Wanitzek, der eineganz starke Anfangsphase gespielt hatte, ein Herz. Sein Schuss aus der Distanz landete allerdings deutlich neben dem Gehäuse, auch ein Kopfball durch Saliou Sané verfehlte sein Ziel (45. Spielminute) und es ging mit einem torlosen Remis in die Halbzeitpause.

Frick legt vor - Fink wird zum Remis-Retter

Diese Viertelstunde hatte beide Teams scheinbar gut genutzt. Es passierte deutlich mehr auf dem Feld. Zwickau setzte die KSC-Defensive ein ums andere Mal unter Druck, auf der Gegenseite ging ein Schuss von Marvin Pourié knapp am Tor vorbei (50.). In der 57. Spielminute war es dann passiert: Die Gäste aus Zwickau gingen in Führung. Nach einem Pfostenschuss von Rene Lange war Davy Frick im Strafraumzenrum gedanklich am schnellsten und traf zum 0:1.

Je weiter die Uhr voranschritt, umso verzweifelter liefen die Hausherren vorne an. Dieser Mut der Verzweiflung wurde belohnt: Anton Fink traf in der 89. Minute zum 1:1-Ausgleich!

Aufstellung Karlsruher SC: Uphoff - Thiede, Gordon, Pisot, Roßbach - Stiefler (77. Lorenz), Wanitzek - Röser (64. Choi), Muslija - Sané (77. Fink) - Pourié.