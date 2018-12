Der Karlsruher SC ist weiter nicht zu bremsen. Die Badener sicherten sich mit einem 2:1 (1:0)-Erfolg bei der SG Sonnenhof Großaspach den vierten Sieg in Folge und eroberten damit am 17. Spieltag den zweiten Tabellenplatz.

Die Partie begann mir einer Minute des Stillstands: Die Drittliga-Vereine protestieren so gegen die Abstiegsregelung in der Liga und für den Erhalt einer eingleisigen 3. Liga. Kaum rollte der Ball dann, legte der KSC beim selbsternannten Dorfklub richtig los. In der zweiten Spielminute kam Marvin Pourié zu einer guten Kopfballchance, in der vierten Minute setzte Manuel Stiefler einen Schuss aus der Distanz knapp einen Meter neben den Pfosten.

Nach zehn Minuten verpasste Damian Roßbach knapp einen hohen Ball in den Strafraum. Die Badener hatten zu diesem Zeitpunkt das Geschehen klar in der Hand, Großaspach hatte dagegen noch nicht so richtig in die Partie gefunden. Das Spiel gestaltete sich für den KSC aber als Geduldsprobe gegen die zweitbeste Defensive der Liga. In der Defensive hatte der KSC gegen den schwächsten Angriff der Liga dagegen kaum Probleme.

Stiefler bringt den KSC in Führung - Fink verschießt vom Punkt

Nach 27 Minuten hatte Benjamin Uphoff eine gute Gelegenheit, um sich auszuzeichnen. Der Karlsruher Keeper verhinderte das 1:0 durch Philipp Hercher. Auf der Gegenseite setzte Daniel Gordon nach gut einer halben Stunde den Ball per Kopf über die Querlatte. Doch zwei Minuten später war es soweit, die Karlsruher gingen verdient in Führung.

Nach einem Abstimmungsproblem in der Hintermannschaft von Großaspach schnappte sich Manuel Stiefler das Leder und ließ Torwart Kevin Broll keine Abwehrchance (34.). Kurz vor der Halbzeitpause gab es eine große Chance, um nachzulegen. Doch die Gäste vergaben die dicke Möglichkeit zum 2:0, als Anton Fink per Handelfmeter an Broll scheiterte. Stattdessen musste noch einmal Uphoff sein Können beweisen, als er einen Kopfball von Jamil Dem aus kurzer Distanz entschärfte (45+2).

KSC fast 40 Minuten lang in Überzahl - Pourié legt nach

Wenige Minuten waren gespielt, da sah Jonas Meiser für ein Foul an Lorenz eine Gelbe Karte. Da der Großaspacher bereits verwarnt war, war es Gelb-Rot und die Hausherren mussten ab der 53. Spielminute in Unterzahl agieren. Ein klarer Vorteil für den KSC, um den vierten Sieg in Folge einzufahren. Die Entscheidung auf dem Fuß hatte Pourié in der 58. Minute, doch wieder hielt Broll sein Team im Spiel.

In der 63. Spielminute war es dann aber doch soweit: Pourié markiert mit seinem neunten Saisontor das 2:0. Ein langer Ball von Gordon auf Stiefler war der Ausgangspunkt. Der Mittelfeldakteur bewies Übersicht, passte in die Mitte zu Pourié, der einmal mehr seine hervorragende Form unter beweis stellte.

Binakaj schlägt zurück und sorgt für spannende Schlussphase

Es hätte in der Folge ein ruhiger Nachmittag vor den 6500 Zuschauern werden können, doch der KSC machte sich wieder einmal das Leben selbst schwer. Uphoff wehrte einen Ball genau vor die Füße von Shqiprim Binakaj. Der Einwechselspieler traf den Ball zwar nicht richtig, dennoch stand es auf einmal 1:2 (71.).

Tatsächlich hatte der KSC in der Folge große Mühe, um den knappen Vorsprung über die Zeit zu bringen. Letztlich sollte dies aber gelingen und damit schafften es die Badener, als erste Mannschaft in dieser Saison aus der Mechatronik Arena die drei Punkte zu entführen.

Aufstellung Karlsruher SC: Uphoff - Thiede, Gordon, Pisot, Roßbach - Stiefler, Wanitzek - Camoglu (83. Choi), Lorenz - Pourié (83. Sané), Fink (90.+3 Kobald).