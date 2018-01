Die Serie ist gerissen: Nach sechs Heimspielen musste der Karlsruher SC erstmals wieder einen Gegentreffer hinnehmen. Doch aus der Bahn geworfen hat dies die Badener nicht, die zu einem 3:1 (1:1)-Heimsieg gegen die SpVgg Unterhaching kamen.

Viel passierte im Karlsruher Regen zunächst nicht. Lediglich einmal in der zwölften Spielminute musste Benjamin Uphoff eingreifen. Nach einem Freistoß kam Stephan Hain zum Abschluss, der KSC-Schlussmann klärte zur Ecke. Beim KSC fehlte zunächst noch etwas die Genauigkeit im Abschluss. So auch beim Schuss versuch von Marvin Wanitzek in der 20. Spielminute, der an den Pfosten knallte. Doch es gibt ja noch Fabian Schleusener in der KSC-Offensive. Der Stürmer setzte nach, kam aus kurzer Distanz frei an den zurückspringenden Ball und verwandelte sicher. Unterhachings Schlussmann Korbinian Müller war zwar noch dran, aber chancenlos.

Doch nach einer starken halben Stunde dann der Nackenschlag: Unterhachings Orestis Kiomourtzoglou traf im Anschluss einer Ecke zum 1:1-Ausgleich (31.). Nach sechs Heimspielen "zu Null" musste der KSC damit erstmals wieder einen Gegentreffer schlucken. Beeindruckt zeigten sich die Hausherren davon nicht und suchten den Weg nach vorne. Doch die Versuche verpufften. Dazu kam eine gehörige Portion Pech, denn erst scheiterte Anton Fink an der Latte, im Nachschuss dann Wanitzek an Müller (49.).

In der Folge zeigte sich vor gerade einmal 8.896 Zuschauern im Wildparkstadion eine offene Partie mit Möglichkeiten auf beiden Seiten. Nutzen konnten die Karlsruher ihre Möglichkeiten lange nicht und so tickte die Uhr langsam dem Ende entgegen. Doch kurz vor Schluss dann doch noch die Erlösung: Nach einem Angriff über die rechte Seite kam der Ball zu Marcel Mehlem, der aus dem Lauf zum 2:1 verwandelte (86.) und dafür sorgte, dass die Badener im Aufstiegsrennen auf Tuchfühlung dranbleiben. In der Nachspielzeit sorgte Florent Muslija dann sogar noch für einen dritten Treffer.

Aufstellung Karlsruher SC: Uphoff - Thiede, Gordon, Pisot, Föhrenbach - Muslija, Mehlem, Wanitzek, Lorenz (90. Bülow) - Schleusener, Fink (84. Stroh-Engel).