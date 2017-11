Der Höhenflug des Karlsruher SC hält an. Als erste Mannschaft in dieser Saison eroberten die Badener die Benteler-Arena und entführten beim SC Paderborn einen 2:0 (0:0)-Auswärtssieg.

Rund eine halbe Stunde lang gestaltete der KSC das Geschehen ausgeglichen. Die Defensive zeigte sich stabil, dazu versuchten die Gäste den SCP bereits früh anzulaufen und so Ballverluste zu provozieren. Die erhofften Nadelstiche nach vorne saßen aber noch nicht so wirklich.

In der letzten Viertelstunde des ersten Durchgangs wurden die Badener immer wieder tief in die eigene Spielhälfte zurückgedrängt. Vor allem bei Flankenbällen hatten die Karlsruher einige Probleme. Eine der besten Chance für den Spitzenreiter datierte aus der 42. Spielminute, als David Pisot einen Ball von Marlon Ritter ans Aluminium lenkte. Riesiges Glück hatte der KSC dann auch in der Nachspielzeit. Nach einem eigenen Freistoß wurden die Gäste ausgekontert. Florent Muslija konnte die Hereingabe von Christopher Antwi-Adjei gerade so über die Latte und aufs Tornetz klären.

Nach diesen beiden Schockmomenten nahmen sich die Karlsruher entsprechend viel für den zweiten Durchgang vor. Und da gibt es ja noch immer Fabian Schleusener. Der Stürmer nutzte bei einem hohen Ball in die SCP-Hälfte eine Nachlässigkeit der Hausherren. Diese standen zu hoch, kamen so nicht ganz mit und Schleusener traf per Heber zum 1:0 für Karlsruhe (49.)! Damit gelang es dem 26-Jährigen zugleich, die SCP-Serie zu entzaubern. Sein siebter Saisontreffer war zugleich der erste Gegentreffer für den Spitzenreiter im eigenen Stadion.

Eine ungewohnte Situation für den Spitzenreiter, die sich nur kurze Zeit später verschärfte. Denn der KSC nutzte seine Chancen konsequent und legte nach einer Stunde das zweite Tor nach. Marcel Mehlem traf sehenswert und markierte damit zugleich sein ersehntes erstes Profitor!

Die Hausherren mussten damit noch mehr Risiko gehen, wodurch es zugleich Freiräume für die Gäste gab. In dieser Phase gab es dann auch ein sportliches Wiedersehen mit dem eingewechselten Ex-Karlsruher Koen van der Biezen. Eine Viertelstunde vor dem Ende hätte es dann noch einmal spannend werden können, Paderborn bekam einen Strafstoß zugesprochen. Der Schiedsrichter hatte ein Foulspiel von David Pisot gesehen - durchaus strittig. Doch Benjamin Uphoff war zur Stelle, hielt den Versuch von Massih Wassey (77.)!

Auf der Gegenseite hatte Schleusener das dritte Tor auf dem Fuß, traf aber nur das Außennetz (83.). Letztlich blieb es beim 2:0 für Karlsruhe und damit dem vierten Sieg in Folge.

Aufstellung Karlsruher SC: Uphoff - Bader, Pisot, Gordon, Föhrenbach - Wanitzek, Mehlem - Camoglu (90. Luibrand), Muslija (69. Thiede) - Fink (85. Bülow) - Schleusener.