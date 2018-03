Der Karlsruher SC jagt derzeit von einem Erfolgserlebnis zum nächsten. Letzter Stolperstein war Anfang Oktober der SV Meppen. Jetzt kommt es zum erneuten Aufeinandertreffen (Sa. 14 Uhr, Wildparkstadion). ka-news hat den Gegner unter die Lupe genommen.

Der Blick auf die Tabelle dürfte Aufsteiger Meppen gut gefallen. Der Liganeuling hat 38 Punkte auf dem Konto, steht damit auf Platz zehn - und hat den sicheren Klassenerhalt ganz dicht vor Augen. 15 Punkte Beträgt der Vorsprung auf Platz 18, dazu muss der SVM noch zwei Nachholspiele bestreiten. Am 27. März empfängt die Mannschaft von Christian Neidhart den SC Paderborn, am 4. April geht es dann gegen Jena.

In Karlsruhe wird man hoffen, dass der SCP ebenso in Meppen ausrutscht, wie man selbst. Am 1. Oktober waren es nämlich die Niedersachsen, die den KSC letztmals schlagen konnten. 2:0 hieß es damals für Meppen nach Treffern von Benjamin Girth und Marius Kleinsorge. Damit stachen damals auch die beiden besten Meppener Torschützen. Girth traf in dieser Spielzeit bereits 14 Mal, Kleinsorge durfte sich immerhin sechsmal als Torschützen feiern lassen. Mit Girth und Fabian Schleusener (15 Treffer) stehen sich damit zwei der Top-Torjäger der Liga gegenüber.

Dazu reisen die Gäste mit Selbstvertrauen an, werden sich im Wildpark sicher nicht verstecken. Immerhin ist Meppen auch seit vier Partien ungeschlagen. Mit drei Punkteteilungen in dieser Zeit wurde der Aufsteiger aber auch zu den Remiskönigen der Liga. Meppen spielte in dieser Saison bereits elfmal Unentschieden - Ligaspitzenwert gemeinsam mit Werder Bremen II. So trotze der SVM auch Magdeburg auswärts ein torloses Remis ab. Der KSC ist auf jeden Fall gewarnt.