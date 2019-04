"Gemeinsam hoch" - der Karlsruher SC stellt den Saisonendspurt und das Aufstiegsrennen unter ein klares Motto. Schon am Samstag beim Auswärtsspiel gegen den TSV 1860 München (Anpfiff 13.15 Uhr/live in der ARD) vertraut der Tabellenzweite im Aufstiegskampf auf große Rückendeckung.

Cheftrainer Alois Schwartz hatte es schon in den vergangenen Wochen mehrfach betont, machte es auch am Donnerstag bei der Spieltags-Pressekonferenz noch einmal deutlich: "1.500 Fans begleiten uns. Es ist super, dass wir auch in München diese Unterstützung haben. Das brauchen wir, um gemeinsam dieses Ziel erreichen zu können", erklärte der Cheftrainer vor der Partie im Grünwalder Stadion.

Geschäftsführer Michael Becker ergänzte: "Wir haben alle ein großes Ziel. Das erreichen wir nur, wenn alle an einem Strang ziehen." Er fügte an: "Mit der Aktion 'Gemeinsam hoch' möchten wir als KSC unsere Fans, Partner, Karlsruhe und die gesamte Region für die anstehenden Wochen einstimmen."

KSC ohne Personalsorgen nach München

Der Verein setzt im Aufstiegskampf ein klares Zeichen, nun muss die Mannschaft am Samstag in München Taten folgen lassen. Schwartz sprach am Donnerstag von einer kniffligen Aufgabe beim Tabellenzehnten. Doch die Badener wollen ihrer Stellung als beste Auswärtsmannschaft gerecht werden, dort die nächsten Punkte einfahren. Dafür fordert Schwartz einen ähnlichen engagierten Auftritt wie beim vergangenen Auswärtsspiel in Würzburg.

Dieses Mal soll sich die Mannschaft aber auch mit einem Tor belohnen. Schwartz: "Wir müssen auf jeden Fall wieder alles abrufen." Dafür kann der KSC personell wieder aus den Vollen schöpfen, alle Feldspieler sind einsatzfähig. Christoph Kobald, der beim 3:1-Erfolg gegen Meppen ein Jokertor erzielte, weiß jedenfalls genau, worauf es ankommt: "Jetzt ist jeder Einzelne gefragt. Wir geben alles, um dort zu gewinnen."

