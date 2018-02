Fabian Schleusener ist aktuell der entscheidende Faktor beim Karlsruher SC. Das war auch am Samstagnachmittag wieder so, als der Stürmer den entscheidenden Treffer zum 1:0 (1:0)-Heimsieg gegen Fortuna Köln erzielte. Damit bleiben die Badener weiterhin im Wildparkstadion ungeschlagen.

Es war ein wahrlich perfekter Start in die Partie für die Hausherren. Bereits in der sechsten Spielminute brachte Fabian Schleusener den KSC mit 1:0 in Führung. Nach einer Flanke durch Anton Fink von der rechten Seite stand der Stürmer am zweiten Pfosten goldrichtig und konnte aus kurzer Distanz einnicken. Kölns Schlussmann Tim Boss war ohne Abwehrchance.

Und auch in der Folge spielten die Hausherren mutig nach vorne, allerdings ohne die nötige Durchschlagskraft. Nach rund 20 Minuten kam dann auch Köln besser in die Partie, beschäftigte die Karlsruher Defensive phasenweise ordentlich. Das Geschehen war nun vollkommen offen, allerdings ohne die ganz zwingenden Chancen.

KSC-Cheftrainer Alois Schwartz reagierte in der Halbzeitpause und brachte Marc Thiede für den glücklosen Marc Lorenz. Tatsächlich hatte der neue Mann in der 55. Spielminute gleich eine gute Möglichkeit, als er auf der linken Seite in den Strafraum eindrang, sein Schuss aber geblockt wurde. Das Leder sprang genau vor die Füße von Florent Muslija, aber wieder hatte ein Kölner ein Bein dazwischen.

Der KSC hatte zu nun wieder deutlich mehr vom Spiel, doch wie in den vergangenen Partien taten sich die Badener mit dem zweiten Treffer schwer. Kämpferisch konnte den Hausherren hier erneut kein Vorwurf gemacht werden. Auch Köln agierte recht kompromisslos, was das Geschehen vor den 13.826 Zuschauern im Wildparkstadion aber zunehmend hektischer werden ließ. In der 73. Minute durfte sich dann auch Benjamin Uphoff wieder einmal auszeichnen, als er gegen Daniel Keita-Ruel klären konnte.

Vier Minuten später dann fast doch das 2:0 für den KSC - allerdings unter tatkräftiger Hilfe der Kölner. Denn Lars Bender traf fast ins eigene Netz, der Ball ging nur Zentimeter am Pfosten vorbei (77.). So aber blieb es beim knappen Vorsprung, den die Karlsruher über die Zeit retteten. Für einen kleinen Lacher sorgte dann zumindest noch die Stadionregie, die bei der Einwechslung von Marvin Pourie auf der Anzeigetafel "Zawada" einblendete, der zuvor die Rückennummer Neun trug.

Aufstellung Karlsruher SC: Uphoff, Gordon, Pisot, Lorenz (46. Thiede), Mehlem (78. Bülow), Wanitzek, Muslija, Schleusener, Föhrenbach, Fink (90. Pourie), Bader.