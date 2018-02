Englische Woche, Part zwei für den Karlsruher SC. Am Mittwochabend (19 Uhr) müssen die Badener beim VfL Osnabrück an der Bremer Brücke antreten. Für Innenverteidiger David Pisot wird es zugleich eine Rückkehr an alte Wirkungsstätte.

Von 2012 bis 2016 spielte der 30-Jährige beim VfL. Doch Geschenke aus alter Verbundenheit soll es in der Nachholpartie dennoch nicht geben. "Die Stimmung bei uns ist gut, das Selbstvertrauen ist da. Entsprechend rechnen wir uns auch gute Chancen aus, in Osnabrück etwas zu holen", meinte Pisot am Montag bei der obligatorischen Pressekonferenz vor jedem Spieltag. Er erwartet ein schweres Spiel, "weil die Osnabrücker ebenfalls mit Rückenwind kommen. Sie haben gerade mit 6:1 gewonnen gegen Chemnitz und eine sehr breite Brust. Aber ich denke, dass wir in der Lage sind, etwas mitzunehmen."

An der Bremer Brücke seinen für den gebürtigen Karlsruher stets "die Grundtugenden gefragt – Kampf Leidenschaft. Darauf müssen wir uns einstellen, dass Osnabrück da alles in die Waagschale reinwerfen wird und uns keinen Meter schenken wird." Der KSC will mit Aggressivität und Spielwitz dagegenhalten.

Personell kann KSC-Cheftrainer Alois Schwartz am Mittwochabend wahrscheinlich aus den Vollen schöpfen. Lediglich Andreas Hofmann hat nach langer Verletzungspause noch etwas Trainingsrückstand. Bei Marcel Mehlem entscheidet sich der Einsatz kurzfristig. Der Mittelfeldspieler musste am Samstag mit Oberschenkelproblemen ausgewechselt werden, soll am Montag etwas aus dem Training herausgenommen werden und dann am Dienstag abschließend getestet werden. "Da müssen wir etwas vorsichtig sein", will Schwartz kein Risiko eingehen.

Der VfL erwartet am Mittwochabend beim Flutlichtspiel rund 7.000 Zuschauer. 400 Fans nehmen den Weg aus Karlsruhe auf sich. Da der KSC bereits am Samstag wieder gefordert ist und in Halle antreten muss, verzichtet der Verein auf eine Rückreise ins Badische und verbringt die kommenden Tage im Norden.