vor 4 Stunden Caro Reisenauer Karlsruhe KSC-Stürmer Schleusener angriffslustig: "Wird sicher eine interessante Partie"

Mit großer Fan-Unterstützung tritt der Karlsruher SC seine Auswärtsreise zum 1. FC Magdeburg an, wo am Samstag (Anpfiff 14 Uhr) der nächste Schritt in Richtung Aufstieg unternommen werden soll. Von einem Schlüsselspiel will gegen den direkten Konkurrenten aber niemand sprechen.