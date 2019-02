vor 8 Stunden Caro Reisenauer Karlsruhe KSC-Spieltag kurz und kompakt: Kommen die Blau-Weißen wieder in die Spur?

Der Karlsruher SC will zurück in die Erfolgsspur und die Derby-Pleite möglichst schnell vergessen machen. Gelegenheit gibt es am Samstag (14 Uhr) bei den Sportfreunden Lotte. Auch mit den Westfalen haben die Blau-Weißen noch eine Rechnung aus dem Hinspiel offen. Alles Wichtige zum Spiel aus Karlsruher Sicht gibt es hier kurz und kompakt.