KSC-Kämpfer Mehlem: Nur am Torjubel muss er noch arbeiten

Vor dem Anpfiff betrat Marcel Mehlem das Spielfeld mit einem blütenreinen Outfit. Nach dem Abpfiff war das Weiß einem durchgängigen grau-braun gewichen. Der Mittelfeld-Arbeiter des Karlsruher SC hat wieder einmal das getan, wofür ihn die Fans lieben: kämpfen. Gekrönt hat er seinen starken Auftritt gegen die SpVgg Unterhaching mit seinem zweiten Profitor.

Zum Torjäger wird der 22-Jährige aber wohl dennoch nicht mehr, wie er selbst nach dem 3:1-Heimsieg lachend anmerkt: "Dadurch, dass ich schon ein, zwei, drei Hundertprozentige vergeben habe, mache ich jetzt vielmehr meine Fehler wieder gut. Ich hoffe es geht so weiter, denn ich würde noch gerne zwei, drei Tore machen in dieser Runde." Für ihn war sein Tor zum 2:1 kurz vor Schluss die Erfüllung eines kleinen Traums: "Das habe ich mir immer gewünscht, so ein Last-Minute-Tor."

Nur eines hat nicht ganz geklappt: der Jubel. Denn eigentlich hatte sich Mehlem immer ausgemalt, nach diesem Treffer vor dem Fanblock zu jubeln. "Doch dann habe ich die falsche Richtung eingeschlagen", erklärt er später im Kabinengang. "Dann konnte ich nicht mehr zurück. Ich wollte aufstehen und von den Jungs wegreißen, aber die haben es nicht zugelassen." So gab es eben eine Jubeltraube vor der Haupttribüne. Mehlem wird es verschmerzen können.

Unterm Strich zählt für ihn ohnehin nur der Sieg: "Wir wussten, dass wir heute über den Kampf kommen müssen. Dass wir mit so einem Sieg in die Rückrunde starten, ist natürlich überragend. Jetzt können wir nächste Woche erneut daheim nachlegen, damit wir den Anschluss nach oben halten können." Gegen Werder Bremen II wird es vermutlich ein ähnliches Spiel, in dem wieder Einsatz und Leidenschaft gefordert wird. Aber das sind ja genau die Attribute, die das KSC-Talent auszeichnen.

Und wenn Mehlem dann auch wieder ein Tor macht, wird ihm die Waschfrau verzeihen, dass seine Klamotten immer eine Sonderbehandlung benötigen.