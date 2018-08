Das erste Heimspiel der Saison steht für den Karlsruher SC am Samstag (Anpfiff 14 Uhr) an. Gegner ist dann der FSV Zwickau. Bei den Sachsen gab es im Sommer einen entscheidenden Wechsel - der zum Auftakt schon einmal erfolgreich war.

Im dritten Jahr in der 3. Liga gelang dem FSV eine Premiere: Erstmals startete Zwickau mit einem Sieg in die Saison. 2:0 hieß es am Ende gegen Halle. Es war damit zugleich auch der perfekte Einstand für Joe Enochs. Dieser übernahm in diesem Sommer das Traineramt.

Man kann schon fast von einem Sprung ins Ungewisse beim US-Amerikaner sprechen. Denn für ihn ist es erst seine zweite Trainerstation. Zuvor war Enochs über neun Jahre lang mit verschiedenen Aufgaben beim VfL Osnabrück. In der vergangenen Spielzeit arbeitete er dann als TV-Experte - jetzt die Rückkehr an den Spielfeldrand.

Er scheint dem Vorjahres-15. mächtig Schwung verliehen zu haben, den sie jetzt auch mit nach Karlsruhe nehmen wollen. Bereits jetzt ist von einem "magischen Dreieck" im Mittelfeld zu lesen. Gebildet wird dies von den beiden defensiv agierenden Davy Frick und Julius Reinhardt sowie Spielgestalter Mike Könnecke.

Da dieser von den beiden anderen den Rücken freigehalten bekommt, kann er sich frei entfalten. Das klappte gegen Halle mit einem Treffer und einer Torvorlage sehenswert. Der KSC dürfte hier jedenfalls gewarnt sein.

KSC-Cheftrainer Alois Schwartz stellt sich auf ein enges Spiel ein - ähnlich wie im Vorjahr. Damals gewannen die Blau-Weißen daheim 1:0 durch ein Kopfballtor von Daniel Gordon. Im Rückspiel setzten sich die Badener dann deutlicher mit 4:2 durch. Und Schwartz warnt: "Es wird mit Sicherheit wieder ein enges Spiel, das wir hoffentlich für uns entscheiden!"