Zum zweiten Mal innerhalb von acht Tagen darf der Karlsruher SC im heimischen Wildparkstadion antreten. Gegner ist der SV Werder Bremen II. Ein unangenehmer Gegner und dies gleich aus mehreren Gründen. ka-news hat die Mannschaft von der Weser unter die Lupe genommen.

An den dritten Spieltag der aktuellen Saison dürfte beim KSC niemand gerne zurückdenken. 0:2 unterlagen die Badener damals bei der U23 der Bremer. Seitdem hat sich auf beiden Seiten allerdings viel getan. Bei den Karlsruhern gab es einen Trainerwechsel, ebenso bei Werder II. Dort sitzt inzwischen Oliver Zapel statt Florian Kohfeldt auf der Bank, unterstützt von Ex-Profi Mirko Votava. Letzterer war am Samstag beim Heimspiel gegen Unterhaching auf der Tribüne, sah den 3:1-Erfolg des KSC also live im Stadion und machte sich fleißig Notizen.

Auch die Karlsruher haben sich natürlich mit dem Gegner beschäftigt. Allerdings sieht Cheftrainer Alois Schwartz hier auch eine Herausforderung: "Bei zweitem Mannschaften weiß man nie so genau, was auf einen zukommt", spricht er mögliche Verstärkungen aus dem Profikader an. Dazu besitze eine U23 "immer eine spielstarke Mannschaft mit großer individueller Klasse in ihren Reihen". Im Hinspiel hat der KSC "sang- und klanglos verloren", wie Schwartz anmerkt. Das gilt es nun unter seiner Regie besser zu machen.

Kopf der Mannschaft an die Profis verloren

Zum Saisonstart schwamm Werder allerdings auch auf einer kleinen Erfolgswelle. Davon ist aktuell nichts mehr zu sehen. Die Talente kämpfen einmal mehr um den Ligaverbleib und darum, den Status als einzige zweite Mannschaft in der Dritten Liga zu verteidigen. Einfach wird dies nicht, nach 21 Spieltagen hat man gerade einmal 17 Punkte auf dem Konto. Unter Zapel blieb der Aufschwung bislang aus, in seinen fünf Spielen gab es lediglich drei Unentschieden und zwei Niederlagen.

Dazu hat Werder II im Winter seinen Kopf und Kapitän verloren. Ole Käuper, mit vier Toren und drei Vorlagen auch auffälligster Offensivspieler, gehört jetzt zum Profikader. Seine Rolle soll zukünftig Fridolin Wagner einnehmen, der aus Zwickau kam. Im ersten Spiel des Jahres saß er zunächst aber noch auf der Bank. Abwarten, ob sich das am Samstag ändert.

Boubacar Barry greift endlich ins Geschehen ein

Was Werder braucht, ist dringend mehr Torgefahr. Erst 18 Tore haben die Bremer geschossen. Entsprechend verärgert zeigte sich auch Stürmer Rafael Kaziornach nach der 0:1-Pleite zuletzt gegen Würzburg gegenüber dem "Weser Kurier": "Uns ist in 90 Minuten keine richtig hundertprozentige Torchance gelungen." Stattdessen habe die Mannschaft ein "doofes Gegentor nach einem Standard" bekommen. Eine Schwachstelle der Bremer, die erst einen Auswärtssieg landeten.

Beim Jahresauftakt gab übrigens Boubacar Barry sein Debüt für Werder. In der Hinserie verletzungsbedingt ausgefallen, brennt der 21-Jährige nun natürlich auf die Rückkehr nach Karlsruhe. Es wäre wieder einmal so eine typische Geschichte, wenn ausgerechnet der Mittelfeldspieler die Durststrecke der Bremer beenden würde. Seit dem vierten Spieltag wartet Bremen nun schon auf einen Sieg! Aus Sicht des KSC soll sich daran am 22. Spieltag sicher nichts ändern.