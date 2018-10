Auf die zweitstärkste Defensive der Liga kommt eine echte Herausforderung zu. Der Karlsruher SC empfängt am Sonntag (14 Uhr) den SV Wehen Wiesbaden. ka-news hat die Hessen unter die Lupe genommen.

In der vergangenen Saison war es ein enges Rennen zwischen dem KSC und dem SVWW um den Relegationsplatz. Am Ende hatten die Badener die Nase vorne - und verpassten den Aufstieg dann gegen Aue. So begegnen sich beide Mannschaften auch in dieser Saison in Liga drei. KSC-Coach Alois Schwartz warnte im Vorfeld vor allem vor der Offensivkraft der Hessen, die vor der Länderspielpause vier Siege aus fünf Spielen holten.

Damit kletterte Wehen Wiesbaden auf Rang neun, hat nur drei Punkte Rückstand auf den KSC und machte den schwächeren Start vergessen, als nach dem Auftaktsieg in Aalen (2:1) aus fünf Spielen nur ein Punkt folgte. Was den SVWW schwer zu bespielen macht, ist die Unberechenbarkeit der Mannschaft. Die 18 Saisontore verteilen sich auf acht Spieler. Daniel-Kofi Kyereh sticht hier mit sechs Treffern heraus.

Defensiv noch mit einigen Mängeln

Stürmer Simon Brandstetter, der 2012/13 ein Jahr lang für den KSC spielte, hat bislang zwei Ligatore erzielt. Allerdings stehen auch 18 Gegentore in der Bilanz. Hier fasste also noch nicht jedes Rädchen ins andere. Entsprechend forderte Rehm von seiner Mannschaft vor dem Duell mit dem KSC: "Wir müssen konzentriert sein und in der eigenen Hälfte gut gestaffelt stehen, um möglichst keine Fehler zu machen."

Fakt bei Spielen gegen den SVWW ist auch, dass sich der Gegner auf ein hartes Spiel einstellen muss. Denn die Hessen sammelten bereits 22 Gelbe Karten, einmal Gelb-Rot - und Offensivspieler Stephan Andrist muss beim KSC aufgrund einer Rotsperre zuschauen.