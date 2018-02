Englische Woche für den Karlsruher SC. Am Mittwochabend (19 Uhr) bestreiten die Badener das Nachholspiel beim VfL Osnabrück.

Eigentlich hätte die Partie bereits Mitte Dezember ausgetragen werden sollen. Doch unfreiwillig mussten beide Teams frühzeitig in die Winterpause, da der Platz in Osnabrück aufgrund der Witterungsbedingungen unbespielbar war.

Jetzt also der zweite Anlauf und damit die Chance für den KSC, durch einen weiteren Erfolg die Chancen im Aufstiegsrennen weiter zu verbessern. Doch einfach wird die wahrscheinlich nicht. Denn der VfL schoss sich am Freitagabend beim 6:1-Erfolg gegen Chemnitz wohl allen Frust der vergangenen Wochen von der Seele und hat neues Selbstvertrauen get ankt. Dazu kommt, dass sich die Hausherren mit einem weiteren Sieg auf neun Punkte von den Abstiegsplätzen entfernen könnten. Das wäre ein großer Schritt in Richtung Klassenerhalt, den die Niedersachens nur zu gerne vor heimischer Kulisse unternehmen wollen.

Der VfL legte bisher eine recht turbulente Spielzeit hin. Beim 2:2-Unentschieden zum Saisonauftakt im Wildparkstadion saß noch Joe Enochs auf der Trainerbank. Am 4. Oktober war dieses Kapitel nach einem schwachen Start allerdings nach rund zwei Jahren beendet. Kurios: Am Vortag feierte der VfL noch einen 5:0-Erfolg im Viertelfinale des Niedersachsenpokals. Auf Enochs folgte Daniel Thioune. Zunächst interimsweise, am 8. November bestätigten die Verantwortlichen dann, mit dem 43-Jährigen bis Saisonende weiterarbeiten zu wollen. Seine Bilanz in acht Spielen: drei Siege, drei Unentschieden und zwei Niederlagen. Zuhause ist Osnabrück unter ihm noch ungeschlagen.

Überhaupt fühlt sich der VfL daheim deutlich wohler, sammelt hier im Schnitt 1,64 Punkte ein. In elf Partien bedeutet dies fünf Siege, drei Remis und nur drei Pleiten für den Tabellen-17. Eigentlich keine allzu schlechte Bilanz. Wären da nicht die Auswärtsspiele. Denn hier gab es bei zwölf Anläufen nur einen Sieg, vier Unentschieden und schon sieben Niederlagen!

Während es an der Bremer Brücke (Fassungsvermögen 16.667 Zuschauer) mit dem Toreschießen ganz gut funktioniert (23), hat Osnabrück auch hier ein echtes Problem auf gegnerischen Plätzen. Hier fand der Ball erst sieben Mal den Weg ins gegnerische Netz. Doch am Mittwoch ist es ja eben ein Heimspiel - bei Flutlicht. Und da haben die Osnabrücker ja gerade erst gezeigt, dass sie das besonders gerne mögen.