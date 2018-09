Wenn die Sportfreunde Lotte am Samstag beim Karlsruher SC antreten, dann soll es eine Art Neustart beim Tabellenletzten der Dritten Liga sein. ka-news fasst die aktuelle Situation bei den Westfalen vor dem Duell im Wildparkstadion zusammen.

Der Wendepunkt bei den Sportfreunden soll von einem Duo geschafft werden: Am Donnerstag stellte Lotte Nils Drube als neuen Chefcoach vor. Zuletzt war der 40-Jährige Scout bei Bayer Leverkusen. Ihm zur Seite steht als neuer Co-Trainer Sven Hozjak (Hammer Spielvereinigung). Ob jetzt endlich Ruhe reinkommt im Verein?

Seit dem Aus von Ismail Atalan im Sommer 2017 gab es diese kaum. Drube ist seitdem bereits der sechste Trainer - Interimscoach Klaus Bienemann eingerechnet. Die Fakten zum Schleudersitz der Liga: Für Matthias Maucksch kam in dieser Saison bereits nach rund zwei Monaten das Aus. Davor waren Andreas Golombek (242 Tage), Marc Fascher (96 Tage) und Oscar Corrochano (13 Tage) verantwortlich.

Kurioses Aus für Maucksch

Die Unruhe zeigt sich auch auf dem Platz: Vergangene Saison wurde Lotte mit 40 Punkten nur Tabellen-16., in dieser Spielzeit gab es in fünf Spielen nur einen Zähler. In der vergangenen Woche hatte Maucksch mit der Suspendierung von vier Profis noch für Aufsehen gesorgt.

Daraufhin soll laut Medienberichten ein Teil der Mannschaft das Training boykottiert haben. Zunächst stellte sich die Vereinsführung noch hinter die Entscheidung des Trainers - einen Tag später verkündeten die Sportfreunde dann aber das Aus.

Wiedersehen mit Marcus Piossek

Alibis hat die Mannschaft nun wohl keine mehr. Dazu wurde der Kader, in dem mit Marcus Piossek auch ein Ex-Karlsruher steht, Mitte der Woche noch einmal mit Dennis Rosin verstärkt. Der defensive Mittelfeldspieler war zuletzt bei Werder Bremen II aktiv. Beim KSC wird man auf jeden Fall nicht den Fehler machen und Lotte unterschätzen.

KSC-Cheftrainer Alois Schwartz: "In dieser Liga ist es einfach so: Wenn du nicht deine Leistung abrufst, dann bist du zweiter Sieger. Wir müssen auf uns schauen, konstant spielen. Wir haben unsere Arbeit zu tun!"