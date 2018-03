Die Brust ist breit beim Karlsruher SC, die Stimmung bestens. Die Siegesserie spricht ebenfalls Bände. Doch der Aufstieg wird kein Selbstläufer. Das wissen Cheftrainer Alois Schwartz und seine Mannschaft. Entsprechend groß ist der Respekt auch vor dem nächsten Gegner Würzburger Kickers, zu dem die Blau-Weißen am Samstag (Anpfiff 14 Uhr) reisen.

"Die Serie spielt bei uns in der Kabine keine zu große Rolle", gab Florent Muslija am Donnerstag bei der obligatorischen Pressekonferenz Einblicke hinter die Kulissen. Weiterhin gehe es nur von Spiel zu Spiel. Acht Aufgaben warten da noch auf die Wildpark-Kicker. Am Samstag gegen Würzburg "müssen wir wieder an unsere Leistungsgrenze gehen und einfach Gas geben", weiß Muslija.

Ähnlich sieht es auch Schwartz: "Wir werden auf eine kompakte Mannschaft treffen und letztendlich ist in dieser Liga jedes Spiel ganz eng. Das wird eine harte Nuss zu knacken für uns."

Nach dem erfolgreichen Heimspiel gegen Meppen kann Schwartz auch an diesem Spieltag wieder fast aus den Vollen schöpfen. Lediglich Andreas Hoffmann fehlt weiterhin. Daniel Gordon laborierte in den vergangenen Tagen an einem Infekt, ist aber pünktlich fit. Auch Matthias Bader trainierte am Mittwoch individuell, stieß am heutigen Donnerstag dann aber wieder zur Mannschaft.

Ein tolles Zeichen ist erneut die Fanunterstützung. Die Badener haben ihr komplettes Kontingent von 1.600 Tickets verkauft und rechnen am Samstag mit rund 2.000 Anhängern in der Flyeralarm Arena. Schwartz erfreut: "Das zeigt was für eine Euphorie da ist und was die Mannschaft im Moment leistet."