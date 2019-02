Mit einer Woche Verspätung darf am Samstag auch der Karlsruher SC wieder mit der Punktejagd starten. Am Samstag (14 Uhr) ist Fortuna Köln zu Gast im Wildparkstadion.

Beim Blick aus dem Fenster dürfte so mancher Profi des Karlsruher SC kurz geschluckt haben: Schnee! Doch schnell ließ sich die Sonne wieder blicken und auch Cheftrainer Alois Schwartz erklärte: "Hier in der Rheinebene ist der Schnee schnell wieder weg." Der Rasen im Wildparkstadion strahlt zudem in sattem Grün, eine Absage wie gegen Zwickau ist wohl auf keinen Fall zu befürchten.

Verteidiger Damian Roßbach unterstrich am Donnerstag bei der Pressekonferenz, wie sehr sich die Badener auf das erste Spiel freuen: "Wir wollen an die Leistung, die wir vor der Winterpause gezeigt haben, anknüpfen und wollen mit einem Sieg gegen Fortuna Köln hier zuhause starten."

KSC gegen Fortuna Köln weiterhin ohne Groiß

Der KSC kann gegen Köln erneut auf fast den kompletten Kader zurückgreifen. einzig Alexander Groiß fällt weiterhin aufgrund seiner Probleme an der Bauchdecke aus. Malik Batmaz dürfte nach einer Magen-Darm-Erkrankung unter der Woche keine Alternative sein.

Schwartz erwartet nicht nur aufgrund der Tatsache, dass es das erste Spiel ist, eine schwere Aufgabe: Die Fortuna sei eine Mannschaft, "die einen technisch guten Ball spielt - wenn man sie spielen lässt." Er fordert daher von seiner Mannschaft: "Da müssen wir viel investieren, damit wir die Punkte hier behalten."

Einen kleinen Einblick gab Schwartz zudem, wie er den Gegner erwartet. So sei zu beobachten gewesen, dass Fortuna Köln nach dem Trainerwechsel zu Tomasz Kaczmarek mit einer Dreier-Kette agierte, statt mit zuvor beliebten vier Abwehrspielern. "Ansonsten hat sich aber nicht viel verändert", so Schwartz.

Ein Spieler der Kölner dürfte sich ganz besonders auf das Duell im Wildparkstadion freuen: Verteidiger Sebastian Schiek kehrt am Samstag zu seinem Jugendverein zurück.