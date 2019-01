Die Winterpause ist vorbei, der Karlsruher SC geht am Sonntag (13 Uhr) beim FSV Zwickau wieder auf Punkte-Jagd. Cheftrainer Alois Schwartz und seine Truppe machen sich nach einer ordentlichen Vorbereitung mit einem positiven Gefühl auf den Weg in Richtung Sachsen.

"Die Vorbereitung war gut, das muss man so sagen, wenn man die ganze Zeit betrachtet." Die Mannschaft habe in der Pause ihre Hausaufgaben gemacht, "daher konnten wir dann relativ schnell auf die Technik und taktischen Dinge eingehen", führte der Coach am Freitag bei der Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel aus.

KSC in Zwickau: Groiß fällt aus, Sararer Option

Schwartz fügte an: "Wir sind gut gerüstet, aber natürlich ist immer eine Unbekannte dabei, wenn man Pause hatte." Er erinnerte sich auch an die selbe Zeit im Vorjahr: Damals hatte der KSC 14 Punkte Rückstand auf Platz zwei. Jetzt stehen die Badener auf eben jenem Platz und haben zwei Punkte Vorsprung zum Relegationsrang. "Diese gute Ausgangsposition, die wir uns erarbeitet haben, wollen wir in Zwickau natürlich verbessern."

Für dieses Vorhaben kann der KSC auf fast den kompletten Kader zurückgreifen. Lediglich Alexander Groiß hat Probleme an der Bauchdecke und kann nur dosiert trainieren. Sercan Sararer, der erst im Jahresendspurt zum KSC kam, hat die Pause unterdessen genutzt, ist für Schwartz durchaus eine Option in Sachen Kaderplatz.

Schwartz betont: "In dieser Liga ist jedes Spiel eng"

Einfach wird es allerdings nicht, in Zwickau die volle Punkte einzufahren. Die Hausherren verloren in dieser Saison erst zwei Partien in eigenem Stadion. Im Hinspiel schrammte der KSC bereits haarscharf an einer Niederlage vorbei, Anton Fink sicherte in der Nachspielzeit ein 1:1 Remis.

"Das ist das, was ich immer sage: in dieser Liga ist jedes Spiel eng", so Schwartz, der aber auch erklärte, dass seine Mannschaft damals noch nicht so in der Spur lief, wie zuletzt. Rechtsverteidiger Marco Thiede jedenfalls betonte: "Wir sind alle heiß und wollen gegen Zwickau wieder Punkte einfahren, um an die Serie anzuknüpfen, die wir vor der Pause gestartet haben."