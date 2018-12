Nichts wurde es mit einem Sieg zum Jahresausklang. 1:1-Unentschieden hieß es am Ende zwischen dem Karlsruher SC und Eintracht Braunschweig. Obwohl der nächste Dreier verpasst und damit die Tabellenspitze wieder abgegeben wurde, fand Cheftrainer Alois Schwartz anschließend einige anerkennende Worte für sein Team.

Dass Schwartz nicht ganz zufrieden sein konnten, wollte er am Samstagnachmittag nicht verbergen. "Ich habe schon ein weinendes Auge, der Himmel hat auch geweint nach dem Spiel. Denn eigentlich waren drei Punkte drin." Es habe einfach an der Effektivität wie in der vorherigen Woche in Halle, als der KSC einen 3:0-Erfolg einfuhr, gefehlt.

Doch Schwartz hob kurz vor Weihnachten auch hervor, was ihm am Auftritt seines Teams gefallen hat. So war der Karlsruher Trainer zufrieden mit dem Herausspielen vieler Chancen, den Standards, dem Spiel bei eigenem Ballbesitz und dass sein Team den widrigen äußeren Bedingungen trotzte. Er bilanzierte: "Leider fehlte das Glück, dass der Ball nicht irgendwie reinrutscht."

KSC - Eintracht Braunschweig Alle Bilder

Auch lobte er, dass seine Mannschaft, die auf den zweiten Treffer drang, hintenraus nicht mehr in einen Konter gelaufen sei und man "dann mit leeren Händen nach Hause geht“. Dahingehend habe sich sein Team "ordentlich angestellt".

Schwartz zieht Jahresfazit

Zum Abschluss der Pressekonferenz betont Alois Schwartz, man habe "ein super Kalenderjahr 2018 gespielt und eine super Vorrunde. Jetzt mit dem 1:1 können wir auch leben." Natürlich hätte er zum Abschluss gerne einen Dreier gehabt, "aber es war uns nicht vergönnt."

Nun geht es für den KSC in die Winterpause. Bis zum Trainingsauftakt am 6. Januar heißt es "Energie auftanken", wie Schwartz betonte. Am 27. Januar steht dann das nächste Pflichtspiel in Zwickau auf dem Programm.

