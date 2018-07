Zwei Monate fußballfreie Zeit haben ein Ende. Am heißesten Tag des Jahres spielt der Karlsruher SC heute Abend zum Auftakt der neuen Drittliga-Saison gegen Absteiger Eintracht Braunschweig (Anpfiff 19 Uhr). Eine von zahlreichen Kracher-Partien in dieser Saison. Ka-news bringt Sie kurz vor Anpfiff auf den neusten Stand.

Knapp zweieinhalb Monate liegt die bittere Pleite der Blau-Weißen in der Relegation gegen Erzgebirge Aue nun zurück. Und damit die bittere Erkenntnis, noch ein weiteres Jahr in der ungeliebten 3. Liga spielen zu müssen. Die Wunden im Wildpark sind inzwischen verheilt, der Blick geht nach vorne. Denn Fakt ist: Auf Dauer hat der KSC den Anspruch mindestens zweite Liga zu spielen. Sportdirektor Oliver Kreuzer kündigte zuletzt bei einer Pressekonferenz an: "Wir wollen vorne mit dabei sein, geben aber kein klares Saisonziel aus!"

Ein Blick auf das Starterfeld lässt den Schluss zu, dass es mit dem Wiederaufstieg nicht einfacher wird. Mit Auftaktgegner Eintracht Braunschweig und Lokalrivale Kaiserslautern kommen zwei Traditionsvereine mit einer mindestens ebenso großen Fan-Kultur wie die Badener. Mit den Aufsteigern 1860 München und dem KFC Uerdingen drängen zwei weitere ambitionierte Teams in die 3. Liga. Beide Vereine haben Investoren, Uerdingen machte zuletzt mit der Verpflichtung von Weltmeister Kevin Großkreutz von sich Reden. Hier wird es auch zum Wiedersehen mit Ex-Keeper Rene Vollath kommen.

Bei einer Trainerumfrage des Online-Portals "Liga3-online.de" wird das Team von Trainer Alois Schwartz als einer der Favoriten genannt, hinter den beiden Absteigern. Die Trainer zählen aber auch die Aufsteiger Uerdingen, München, sowie die etablierten Konkurrenten Wiesbaden, Unterhaching und Rostock zum Favoritenkreis. Dem Online-Portal sagte Schwartz, dass er eine "noch engere Liga" erwarte.

14 Neue im Team von Alois Schwartz

Zur neuen Saison hat sich auch das Personal-Karusell kräftig gedreht, denn der Kader hat einen Umbruch erlebt. Einige Leistungsträger, darunter Fabian Schleusener und Jonas Föhrenbach (Leih-Ende), Marcel Mehlem (Saint Gilloise) oder Matthias Bader (Köln) sowie Publikumsliebling Dirk Orlishausen und Kapitän Kai Bülow (beide Hansa Rostock) Kai Luibrand (SSV Ulm) und Giuseppe Leo (FC Aarau) haben den Verein verlassen.

Andreas Hofmann beendete seine aktive Karriere. Ergänzt werden könnte diese Liste zeitnah von Severin Buchta, Alexander Siebeck, Malik Karaahmet und Nathaniel Amamoo, mit welchen der Verein nicht mehr plant. Valentino Vujinovic wurde ein Leihgeschäft empfohlen, um Spielpraxis zu sammeln.

Insgesamt stehen dem 14 neue Spieler gegenüber, drei davon stoßen von der U19 zum Profi-Kader. Tim Kirchner, Torwart Mario Schragl und Janis Hanek sollen den guten Ruf der KSC-Nachwuchsarbeit nachweisen. Mit Manuel Stiefler und Damian Roßbach wurden zwei Ex-Schützlinge von Alois Schwartz in den Wildpark gelotst. Beide kamen vom SV Sandhausen.

In der Offensive verstärkte sich das Team aus dem Wildpark mit Spielern von Ligarivalen: Saliou Sané (aus Großaspach) soll Torjäger Fabian Schleusener ersetzen, Martin Röser (aus Halle) kann die linke Außenbahn bearbeiten. Ebenfalls für offensive Durchschlagskraft wurden Justin Möbius ( Wolfsburg II) und Kyoung Rok-Choi (St. Pauli) geholt. Zudem neu: Torwart Sven Müller (aus Köln) als Orlishausen-Ersatz, Christoph Kobald (Wiener Neustadt) als zusätzliche Defensiv-Option.

Wechsel auch in der Chef-Etage

Nicht nur auf dem Platz gab es über den Sommer personelle Veränderungen, auch in der Führungsetage - was zumindest für Außenstehende überraschend kam. Helmut Sandrock kündigte nach etwas mehr als einem Jahr im Amt an, den Verein zum 31. August auf eigenen Wunsch zu verlassen.

Sein Nachfolger wird Michael Becker, der bisher für den Bereich Marketing, Vertrieb & Digitalisierung zuständig ist. Bereits jetzt übernimmt er die Aufgaben kommisarisch. Über den Grund seines Abschieds ist nichts bekannt, die Nachrichtenagentur dpa spekulierte, dass Sandrocks Pläne und Vorstellungen über die künftige Ausrichtung des Klubs nicht mehr ausreichend Unterstützung erhielten.

Modernisierung im Wildpark

Neben personeller Veränderungen im Kader, die zu einer Sommerpause dazu gehören, geht der Verein auch an anderer gut sichtbarer Stelle einen Schritt in die Zukunft: An den Eingängen rund um das Wildparkstadion wurde e in neues Eingangssystem in Betrieb genommen, das den Zugang zum Stadion schneller und einfacher machen soll. Am kommenden Wochenende können sich die Fans erstmals beim Heimspiel gegen den FSV Zwickau (4.8., 14 Uhr) von den neuen Eingangssystemen überzeugen.

Auch andere Bereiche wurden modernisiert und zukunftsfähig gemacht. Durch neu erarbeitete Konzepte soll das Einkaufen im neu designten Fanshop und das Buchen von Tickets ab sofort einfacher werden.

Weniger Spiele im Free-TV - mehr Geld für die Vereine

Erstmals müssen zum Saisonende vier Mannschaften aus der 3. Liga absteigen. Bisher waren es drei. Damit kommt der DFB den Regionalligisten entgegen, welche die drei Aufsteiger in drei Relegationsduellen ermitteln mussten. Ab der kommenden Saison wird zudem regelmäßig, wie auch in der ersten und zweiten Bundesliga, auch Montagabends gespielt. Im Spielplan vorgesehen sind Freitag und Montag jeweils ein Spiel (19 Uhr), sechs Partien samstags (14 Uhr) und zwei Begegnungen am Sonntag um 13 und 14 Uhr.

Durch die erweiterte Aufsplittung des Spieltages erhöht sich der finanzielle Ertrag für die Drittligisten. Die Erlöse aus dem neuen Medienrechte-Vertrag wird zu gleichen Teilen an die 20 Mannschaften weitergeleitet. Jeder Verein erhält damit deutlich mehr Fernsehgeld. Der neue Medienrechtevertrag, der für vier Jahre gilt, hängt mit dem Einstieg der Telekom zusammen, die als Pay-TV-Partner die Übertragungsrechte aller Spiele der 3. Liga hat. Kürzer treten muss hingegen die Sendegruppe der ARD. Dort werden ab sofort nur noch 86, statt wie bisher 112 Spiele, live zu sehen sein.

Dieser Artikel wurde nachträglich bearbeitet!